Topo

Esporte

Zagueiro busca título da Copa Paulista para coroar temporada histórica com o Primavera

02/10/2025 12h56

O zagueiro Afonso quer encerrar a temporada de 2025 pelo Primavera em grande estilo. Após confirmar a vaga inédita em uma competição nacional para 2026, o defensor de 31 anos mira agora o título da Copa Paulista para coroar a campanha histórica do clube de 98 anos na competição.

Vice-artilheiro da equipe na temporada, Afonso destacou a importância de disputar mais uma final pelo Primavera. O primeiro duelo da decisão acontece neste domingo, às 15h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, contra o XV de Piracicaba. A decisão terá transmissão ao vivo e com imagens da TV Gazeta.

"É muito gratificante poder estar em mais uma final pelo Primavera. Estou feliz em ajudar este clube a conquistar, pela primeira vez em sua história, uma vaga em competição nacional. Agora, queremos fechar o ano da melhor forma possível, buscando o título da Copa Paulista", afirmou Afonso.

Rodrigo Menezes / Arquivo pessoal

Jogo difícil

Esta será a segunda final do Primavera no ano. No primeiro semestre de 2025, a equipe de Indaiatuba conquistou o acesso à elite do Paulistão e ficou com o vice-campeonato da Série A2. O defensor também projetou o confronto diante do XV.

"A expectativa é de um jogo bem disputado. O XV de Piracicaba vem de uma excelente campanha, mas sabemos que, em finais, os detalhes fazem a diferença. Estamos preparados e vamos fazer dois grandes jogos para encerrar o ano bem e, quem sabe, coroar com o título", terminou Afonso.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Sport estuda pedir anulação de jogo contra o Flu: 'erro de direito claro'

Campeão do UFC, Volkanovski aposta em vitória de Ankalaev contra Alex Poatan

Bahia divulga quase 40 mil ingressos vendidos para duelo contra o Flamengo na Fonte Nova

Alex Poatan minimiza crítica de Tom Aspinall: "Olha o que eu fiz"

Crespo e Palermo, artilheiros argentinos, duelam no comando de times que sofrem para fazer gols

Zagueiro busca título da Copa Paulista para coroar temporada histórica com o Primavera

O que o Brasil precisa fazer para se classificar no Mundial sub-20?

Primavera x XV de Piracicaba: informações de ingressos para final da Copa Paulista

Leclerc diz ser improvável que Ferrari vença uma corrida nesta temporada

Artilheiro do Manchester City, Haaland é indicado ao prêmio de melhor do mês na Premier League

Por que Hugo e Fabrício Bruno são os únicos do Brasil na lista de Ancelotti