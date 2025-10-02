Zagueiro busca título da Copa Paulista para coroar temporada histórica com o Primavera

O zagueiro Afonso quer encerrar a temporada de 2025 pelo Primavera em grande estilo. Após confirmar a vaga inédita em uma competição nacional para 2026, o defensor de 31 anos mira agora o título da Copa Paulista para coroar a campanha histórica do clube de 98 anos na competição.

Vice-artilheiro da equipe na temporada, Afonso destacou a importância de disputar mais uma final pelo Primavera. O primeiro duelo da decisão acontece neste domingo, às 15h (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, contra o XV de Piracicaba.

"É muito gratificante poder estar em mais uma final pelo Primavera. Estou feliz em ajudar este clube a conquistar, pela primeira vez em sua história, uma vaga em competição nacional. Agora, queremos fechar o ano da melhor forma possível, buscando o título da Copa Paulista", afirmou Afonso.

Rodrigo Menezes / Arquivo pessoal

Jogo difícil

Esta será a segunda final do Primavera no ano. No primeiro semestre de 2025, a equipe de Indaiatuba conquistou o acesso à elite do Paulistão e ficou com o vice-campeonato da Série A2. O defensor também projetou o confronto diante do XV.

"A expectativa é de um jogo bem disputado. O XV de Piracicaba vem de uma excelente campanha, mas sabemos que, em finais, os detalhes fazem a diferença. Estamos preparados e vamos fazer dois grandes jogos para encerrar o ano bem e, quem sabe, coroar com o título", terminou Afonso.