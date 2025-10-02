Vojvoda vê "empate amargo" para o Santos contra o Grêmio: "Futebol é efetividade"

O técnico Juan Pablo Vojvoda lamentou o empate de 1 a 1 do Santos com o Grêmio, nesta quarta-feira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O argentino entende que o Peixe foi superior na Vila Belmiro, mas pecou, mais uma vez, na hora de finalizar as jogadas.

"Fizemos uma boa primeira parte. Na segunda parte não começamos como terminamos a primeira. Depois do gol deles, o time respondeu em atitude e criou finalizações muito claras. Foram três ou quatro muito claras. O futebol é ter efetividade. Hoje faltou um pouco dessa efetividade", analisou.

"Criamos mais de 20 finalizações, quatro ou cinco muito claras. Erramos na finalização. As da trave são centímetros. O time segue criando, sendo impondo ataque, mas recebemos dois chutes e levamos um gol. Temos que corrigir. Ficou um sabor amargo. Estávamos jogando em casa e queríamos os três pontos", ampliou.

"O Santos foi protagonista hoje. Vou seguir trabalhando, escutando as críticas, os jogadores, os analistas e a comissão técnica. Há que melhorar os resultados, aproveitando chances de gols quando conseguimos. Criamos muitas chances e conseguimos apenas um gol. Vou seguir trabalhando para o time se impor sobre o adversário. O futebol vive de pontos e resultados. O caminho é esse, seguir tentando e propor um jogo de ataque", completou.

Mudança ousada

Vojvoda também aproveitou para explicar a sua substituição na volta do intervalo. Ele decidiu sacar o volante João Schmidt para colocar o centroavante Tiquinho Soares. Assim, Barreal foi recuado para o meio de campo.

"O Schmidt estava amarelado. Tenho que assumir riscos. O Santos precisa de três pontos em casa. Não encaixaram bem nos primeiros minutos do segundo tempo. É algo para pensar e analisar. Sou o treinador que toma decisões. O Schmidt estava amarelado, era um risco. Não quis seguir do mesmo jeito com o Rincón", disse.

"Tivemos controle de bola no primeiro tempo, mas queria mais presença de área, então coloquei Tiquinho para jogar com o Lautaro. No começo não deu certo, mas depois o Santos fez uma boa partida", acrescentou.

Escobar ou Souza?

Por fim, o comandante justificou a escolha de escalar Escobar como titular. O lateral esquerdo voltou de suspensão e reassumiu a vaga, deixando Souza no banco de reservas. O garoto entrou só no final do segundo tempo.

"Souza fez um jogo bom contra o Bragantino, mas considerei que o Grêmio ia jogar na transição. O Souza é muito de ataque, então preferi me assegurar com o Escobar, para ele ficar nessa sobra. Eles têm jogadores de transição individuais. Imaginava esse tipo de jogo. Um Grêmio recuando e saindo em transições, pelo lado", finalizou.

Situação na tabela

Com o resultado, o Santos segue beirando a zona do rebaixamento. A equipe de Juan Pablo Vojvoda está na 16ª colocação, com 28 pontos, cinco a mais que o Juventude, que abre o Z4. A diferença para o primeiro da zona da degola, no entanto, pode diminuir caso o Vitória (18º, com 22) supere o Ceará, em casa, nesta quinta-feira.

Próximo jogo do Santos