Vojvoda reforça apreço pela base e valoriza mescla com sub-20 no Santos

Juan Pablo Vojvoda apostou na base para evitar uma derrota para o Grêmio, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Robinho Jr. entrou no segundo tempo, incendiou o jogo e começou a jogada do gol de empate do Santos.

Já aos 43 minutos, o jovem atacante cobrou escanteio pela esquerda e viu Zé Rafael carimbar o travessão. No rebote, Lautaro Díaz cabeceou para a meta vazia para decretar o 1 a 1.

Depois da partida, Vojvoda destacou o seu apreço pelas categorias de base e justificou a presença de Robinho Jr. e JP Chermont em um jogo do sub-20, na última sexta-feira.

"Os jovens têm que jogar. Às vezes não encontramos o momento para que eles joguem no primeiro time. Um jovem ficar um mês treinando sem jogar não é legal. Então damos a oportunidade de usá-los no sub-20, como foi o Chermont e o Robinho. Eles gostam da ideia. Mas quando é possível. Tem que encaixar bem isso. São jogadores jovens. O Santos sempre teve esse potencial. Estou feliz com esses jovens e tenho minha obrigação de ajudar eles", disse.

Robinho Jr. e Chermont foram titulares na vitória de 3 a 1 sobre o Corinthians, pelas oitavas de final do Campeonato Paulista sub-20. Ambos saíram no decorrer do segundo tempo. Vojvoda assistiu ao clássico in loco, ao lado da sua comissão.

Dos dois, Robinho é quem mais vem ganhando chances no profissional ultimamente. Ele foi usado em cinco compromissos, todos saindo do banco de reservas.

Chermont tem até mais jogos (16), mas não entra em campo desde o dia 4 de maio. Ele, aliás, não foi relacionado para o duelo contra o Grêmio desta quarta-feira.

Agora, a dupla aguarda a decisão da comissão técnica para saber se defendem o sub-20 no sábado, contra o EC São Bernardo, pelas quartas de final do Paulista sub-20, ou se vão para Fortaleza para o embate com o Ceará, no domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Situação na tabela

Com o empate com o Grêmio, o Santos segue beirando a zona do rebaixamento. A equipe de Juan Pablo Vojvoda está na 16ª colocação, com 28 pontos, cinco a mais que o Juventude, que abre o Z4. A diferença para o primeiro da zona da degola, no entanto, pode diminuir caso o Vitória (18º, com 22) supere o Ceará, em casa, nesta quinta-feira.

Próximo jogo do Santos