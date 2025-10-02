Topo

Vojvoda lamenta tropeço na Vila e cobra efetividade do Santos: 'Temos que conseguir ganhar'

02/10/2025 09h07

O empate de 1 a 1 diante do Grêmio na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, teve um sabor amargo para o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, que viu o Santos mais uma vez ser superior ao adversário, mas falhou no objetivo da conquista dos três pontos.

O comandante elogiou os números da equipe na partida, mas cobrou efetividade de seus comandados dentro de campo. Para ele, o time já tem a estratégia assimilada, mas falta colocar a teoria em prática.

"O time foi superior contra o São Paulo (vitória de 1 a 0) e contra o Grêmio também, mas não conseguiu fazer o gol. Temos que conseguir ganhar. Qual o caminho? Defender bem e atacar muito", afirmou o treinador.

O Santos (16º colocado) manteve a vantagem de cinco pontos para o Juventude (28 a 23), primeiro time na zona de rebaixamento. No entanto, o treinador argentino sabe que a situação da equipe está longe de ser confortável.

Para o encontro com o Ceará, no domingo, pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro, ele deu sinais do que pretende fazer para voltar do estádio Castelão com um resultado positivo.

"Temos de continuar trabalhando, escutando os jogadores, analistas e a minha comissão técnica. É preciso melhorar os resultados. Vamos seguir treinando para que o time consiga se impor ao rival em nível de jogo. Futebol vive de pontos e sou consciente disso".

Apesar de se manter invicto à frente da equipe desde que assumiu o Santos, Vojvoda não conseguiu emplacar uma sequência de vitórias em seu novo clube. Em cinco jogos, ele acumulou quatro empates e apenas um triunfo.

