Vitória bate Ceará no Barradão e respira na luta contra o rebaixamento
O Vitória conquistou nesta quinta-feira uma importante vitória contra o Ceará, por 1 a 0, no Estádio do Barradão, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Zé Marcos marcou o gol da partida em uma das poucas chances que o Vitória criou. O Ceará ainda tentou pressionar em busca do empate, mas não conseguiu furar a defesa do Leão.
Com o triunfo, o Vitória chega a 25 pontos e assume a 17ª posição, ainda no Z4. O Santos é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 28.
O Ceará, por sua vez, fica com 31 pontos, em 11º lugar, e perde a oportunidade de estar entre os dez primeiros.
O Vitória volta a campo no domingo, quando visita o Vasco, enquanto o Ceará recebe o Santos, na mesma data. Ambas as partidas serão válidas pela 27ª rodada do Brasileirão.
Vitória é eficiente em jogo de poucas chances
O Vitória conseguiu marcar o gol do triunfo em uma das poucas oportunidades que teve na partida. No primeiro tempo, foi uma para cada lado: o Ceará assustou em chute de longe de Lourenço, e o Rubro-Negro abriu o placar com Zé Marcos, após escanteio.
Na segunda etapa, o Vitória quase não criou, e a única chance que teve foi novamente com Zé Marcos, de cabeça. Dessa vez, ele mandou por cima do gol.
Já o Ceará, na base da pressão pelo empate, conseguiu ser mais ofensivo, mas não muito criativo. Nas melhores chances, Pedro Raul mandou por cima, Zanocelo parou no goleiro Lucas Arcanjo, Aylon acertou a trave e Willian Machado cabeceou para fora.
Mas o Vitória se manteve firme defensivamente para vencer com o apoio de sua torcida e respirar na luta contra o rebaixamento.
Lances importantes
Porrada venenosa!: O primeiro lance de perigo foi do Ceará, aos 12 minutos do primeiro tempo. Lourenço bateu falta da intermediária com força e exigiu boa defesa de Lucas Arcanjo.
1x0: O Vitória abriu o placar aos 18. Após cobrança de escanteio de Ronald, Lucas Halter desviou na primeira trave e deixou Zé Marcos na boa para só empurrar para as redes.
Por cima: Depois de pouca criatividade no primeiro tempo, o Ceará teve boa chance perdida na segunda etapa. Lourenço encontrou bola longa em Galeano, que cruzou para Pedro Raul. O camisa 9 do Vozão, sem marcação, pegou de primeira e mandou por cima do gol.
Quase o segundo: Zé Marcos quase marcou seu segundo na partida e para o Vitória. Após cobrança de falta na área, Camutanga desviou e a bola sobrou no alto. Zé Marcos chegou antes que o goleiro Bruno Ferreira na bola, mas cabeceou para fora.
Pressão do Vozão!: O Ceará começou a pressionar em busca do empate. Zanocelo mandou um foguete de fora da área, e Lucas Arcanjo espalmou. Pouco depois, Aylon deu meia bicicleta e mandou na trave do Vitória.
Última chance!: Aos 48, o Ceará teve falta perto da área. Ao invés de bater no gol, Paulo Baya cruzou na segunda trave e encontrou Willian Machado sozinho. O zagueiro do Vozão, no entanto, cabeceou muito forte por cima do gol.
Ficha técnica
Vitória 1 x 0 Ceará
Campeonato Brasileiro - 26ª rodada
Data: 02/10/2025 (quinta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Estádio do Barradão, em Salvador (BA)
Árbitro: Matheus Candançan (SP)
Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
Gol: Zé Marcos, aos 18' do 1º tempo (VIT)
Amarelos: Zé Marcos, Ramon, Raúl Cáceres e Renzo López (VIT); Vina (CEA)
Vitória: Lucas Arcanjo; Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres (Claudinho), Ronald (Pepê), Baralhas e Ramon; Erick (Matheuzinho), Cantalapiedra (Osvaldo) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson (Vina) e Fernando Sobral (Zanocelo); Galeano (Paulo Baya), Lourenço (Lucas Mugni) e Pedro Henrique (Aylon); Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.