Vitória ganha do Ceará e diminuiu distância para o Santos no Brasileiro

02/10/2025 20h56

Nesta quinta-feira, o Vitória conquistou um importante resultado ao vencer o Ceará, por 1 a 0, no Barradão, pela 26ª rodada do Brasileirão. O gol do Leão da Barra foi anotado por Zé Marcos, no primeiro tempo.

Foi a estreia de Jair Ventura atuando como mandante pelo Vitória. Em seu primeiro jogo, contra o Grêmio, fora de casa, a equipe saiu derrotada por 3 a 1.

Situação da tabela

Os três pontos são importantíssimos ao Vitória, que agora chegou aos 25, subindo para a 17ª colocação. O time comandado por Jair Ventura diminuiu a distância para o Santos (16º), que tem 28 unidades e é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Peixe tropeçou na rodada ao empatar em 1 a 1 contra o Grêmio, na Vila Belmiro.

Derrotado, o Ceará, de Léo Condé, permanece na 11ª colocação, com 31 pontos conquistados.

? Resumo do jogo

?? VITÓRIA 1 X 0 CEARÁ ??

? Competição: 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

?? Local: Barradão, em Salvador (BA)

? Data: 2 de outubro de 2025

? Horário: 19h (de Brasília)

? Cartões Amarelos: Raul Cáceres, Ramon e Zé Marcos (Vitória); Vina (Ceará)

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga do Amaral

Gols

? Zé Marcos, aos 19' do 1ºT (Vitória)

?? VITÓRIA

Lucas Arcanjo; Raul Cáceres (Claudinho), Lucas Halter, Camutanga, Zé Marcos e Ramon; Ronald Lopes (Pepê) e Baralhas; Erick Serafim (Osvaldo), Aitor (Matheuzinho) e Renato Kayzer (Renzo López)

Técnico: Jair Ventura

?? CEARÁ

Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson (Vina), Fernando Sobral (Vinícius Zanocelo) e Lourenço (Lucas Mugni); Galeano (Paulo Baya), Pedro Henrique (Aylon) e Pedro Raul

Técnico: Léo Condé

Como foi o jogo?

O Vitória saiu na frente com gol de cabeça de Zé Marcos aos 18 minutos do primeiro tempo. A jogada começou em um escanteio cobrado por Ronald pelo lado esquerdo, em escanteio. Zé Marcos se antecipou à marcação, ganhou pelo alto e testou firme para o fundo das redes, confirmando o gol após revisão do VAR.

No segundo tempo, o Ceará pressionou em busca do empate, criando chances com Pedro Raul, Vinícius Zanocelo e Aylon, que chegou a acertar a trave em uma tentativa de bicicleta, mas esbarrou na sólida defesa do Vitória. O Leão também levou perigo em contra-ataques e bolas paradas com Erick, Renato Kayzer e Zé Marcos, que quase ampliou de cabeça. Nos acréscimos, após cobrança de falta, Willian Machado recebeu cruzamento de Paulo Baya, e - livre de marcação - cabeceou por cima do gol.

Próximos jogo

VITÓRIA

Vasco da Gama x Vitória (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 05/10/2025 (domingo) às 16h

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

CEARÁ

Ceará x Santos (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 05/10/2025 (domingo) às 20h30

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

