Vilão na Libertadores, Luciano volta a marcar e encerra jejum de 11 jogos no São Paulo

Luciano, enfim, voltou a balançar as redes nesta quinta-feira, na vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Fortaleza, na Arena Castelão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 10, que ficou marcado como o grande vilão da eliminação do São Paulo nas quartas de final da Libertadores para a LDU, por ter perdido diversas oportunidades de gol tanto no jogo de ida, no Equador, quanto na partida de volta, no Morumbis, encerrou um longo jejum sem balançar as redes.

O último gol que Luciano havia marcado foi no dia 29 de julho, contra o Juventude. Desde então, o atacante amargou uma seca de 11 jogos, falhando no momento mais importante do ano, em um tipo de confronto em que costuma ter atuações decisivas.

"Quando a gente chegou, se falava muito bem [do Luciano]. No último período não se está falando muito bem. Momento que ele tem que ficar tranquilo. Chegou, fez seu trabalho, apoiou como todos, porque falar também do Luciano é injusto com o Luiz Gustavo, não quero ser injusto com Negrucci, que jogou de zagueiro, tínhamos dois volantes na zaga. Muitas coisas positivas em um momento de dificuldade. Em relação a Luciano, foi, lógico, com qualidade, chegou, lutou e encontrou um gol com uma grande ação do Enzo", comentou o técnico Hernán Crespo.

Com o gol nesta quinta-feira, Luciano se isolou como o jogador do São Paulo que mais marcou gols no Fortaleza. O camisa 10 já balançou as redes cinco vezes contra o rival e curiosamente todas elas aconteceram na Arena Castelão. Ele também soma duas assistências contra o Leão do Pici.

No próximo domingo, o São Paulo recebe o Palmeiras, às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, tipo de jogo que Luciano gosta de jogar. Ótima oportunidade para o camisa 10 seguir reconstruindo sua imagem com a torcida tricolor após as atuações aquém das expectativas na Libertadores.