Verstappen é realista sobre caça à McLaren após duas vitórias na F-1: 'Diferença é grande'

Marina Bay

02/10/2025 17h43

Tetracampeão do mundo, o holandês Max Verstappen sabe que a disputa pelo título da atual temporada segue bastante complicada com a McLaren e amenizou a euforia dos fãs e até da equipe Red Bull após duas vitórias seguidas na Fórmula 1. Na visão do piloto holandês, a "diferença é grande" e o momento requer apenas pensar corrida a corrida. O próximo GP ocorre domingo, em Singapura.

Verstappen chegou a ficar mais de 100 pontos atrás dos pilotos da McLaren, mas os dois triunfos seguidos reduziram a desvantagem ao líder Oscar Piastri para 69 pontos e outros 44 de Lando Norris, o segundo colocado. Restando apenas sete provas, contudo, uma reviravolta é extremamente difícil, o que o faz ser realista.

"Para ser sincero, não estou pensando muito nisso (em entrar na briga pelo título). É uma diferença grande e, para mim, prefiro ver corrida a corrida", afirmou nesta quinta-feira, na coletiva dos pilotos no circuito de Marina Bay, em Singapura.

Outro agravante é o fato de jamais ter vencido no circuito de Marina Bay. Ele descarta tratar o GP de Singapura como desafiante e diferente. "(Vejo) Como qualquer outro e apenas tento fazer o meu melhor. Claro, eu sei que no passado esta não foi particularmente a nossa pista mais forte, além de às vezes ser um pouco infeliz por não conseguir um resultado melhor por aqui. Mas estou relaxado, apenas me divertindo, aqui e fora da F-1. Nesse sentido, (está sendo) uma boa temporada."

Questionado se seria uma decepção voltar a fracassar em Singapura, ele optou pelo ,politicamente correto. "Tento fazer o melhor que posso e sei que, se o carro for capaz de vencer, venceremos a corrida, é simples assim. Ao mesmo tempo, se não conseguirmos vencer, será um problema também. Mas não estou muito preocupado ou estressado com nada."

