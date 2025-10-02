Vasco se reapresenta após derrota e inicia preparação para encarar o Vitória

O Vasco se reapresentou nesta quinta-feira e iniciou os treinamentos no CT Moacyr Barboza com foco no duelo diante do Vitória, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe carioca vem de derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Para o confronto com o Vitória, Fernando Diniz voltará a contar com Barros. O volante, suspenso na última rodada, cumpriu suspensão e poderá entrar em campo novamente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vasco (@vascodagama)

Por outro lado, Lucas Piton (lesão na panturrilha), Adson (fratura na tíbia), Jair (rompimento de ligamento cruzado anterior do joelho direito), Matheus França (entorse no tornozelo) e Carlos Cuesta (lesão no adutor da coxa) seguem de fora.

No Brasileirão, o Vasco soma 30 pontos e se encontra, atualmente, em 12º lugar, com 26 jogos disputados. A partida contra o Vitória está marcada para às 16h (de Brasília) deste sábado, em São Januário, no Rio de Janeiro.