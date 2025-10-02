Vasco se reapresenta após derrota e inicia preparação para encarar o Vitória
O Vasco se reapresentou nesta quinta-feira e iniciou os treinamentos no CT Moacyr Barboza com foco no duelo diante do Vitória, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A equipe carioca vem de derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Brasileirão.
Para o confronto com o Vitória, Fernando Diniz voltará a contar com Barros. O volante, suspenso na última rodada, cumpriu suspensão e poderá entrar em campo novamente.
Por outro lado, Lucas Piton (lesão na panturrilha), Adson (fratura na tíbia), Jair (rompimento de ligamento cruzado anterior do joelho direito), Matheus França (entorse no tornozelo) e Carlos Cuesta (lesão no adutor da coxa) seguem de fora.
No Brasileirão, o Vasco soma 30 pontos e se encontra, atualmente, em 12º lugar, com 26 jogos disputados. A partida contra o Vitória está marcada para às 16h (de Brasília) deste sábado, em São Januário, no Rio de Janeiro.