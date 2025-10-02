VAR muda de ideia durante revisão e vê "puxão" de Cacá em pênalti contra o Corinthians

A CBF divulgou, na madrugada desta quinta-feira, o áudio da revisão do VAR no lance que originou o pênalti polêmico marcado a favor do Internacional contra o Corinthians, nesta quarta, no Beira-Rio. O jogo, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou empatado por 1 a 1.

A jogada ocorreu já aos 50 minutos do segundo tempo. O zagueiro Cacá supostamente teria segurado o meia Bruno Henrique após um lateral cobrado na área.

Inicialmente, ao rever o lance, Gilberto Rodrigues Castro Junior, responsável pelo VAR, entende que o puxão não tinha "impacto". "Tem um puxão nas costas, muito sutil. No meu entendimento, não vejo impacto", diz o árbitro.

Porém, depois de ver a jogada por outros ângulos, Gilberto muda de ideia e sugere ao árbitro Rodrigo Pereira de Lima checar o lance na cabine. "Tem um puxão que estica a camisa e impacta na ação do jogador de vermelho. Rodrigo, sugiro revisão para possível penal. O jogador é puxado pelas costas, causando impacto", afirmou Gilberto.

"Entendo que impacta. Vou marcar o pênalti", disse Rodrigo depois de revisar o lance.

Gol anulado

A CBF também compartilhou a revisão do gol anulado do Internacional, no primeiro tempo. Romero marcou, no entanto o árbitro entendeu que Luis Otávio, que estava em posição irregular, atrapalhou a visão de Hugo Souza.

"Entendo que ele causa impacto no goleiro. Ele está na visão do goleiro. Rodrigo, sugiro revisão, tem um jogador que está em posição de impedimento e interfere na visão do goleiro", diz Roberto. "Eu consigo ver que esse movimento causa impacto no goleiro. Vejo uma interferência clara, fazendo um movimento que interfere claramente na visão do goleiro", concorda Rodrigo.

Revolta do Corinthians

O pênalti a favor do Inter revoltou toda a delegação do Corinthians. Após a partida, o executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado, o presidente Osmar Stabile e o técnico Dorival Júnior protestaram contra o suposto erro.

Questionado se irá formalização uma reclamação na CBF, Fabinho disse: "Vamos ver".

Situação na tabela

Com o resultado, o Corinthians salta uma posição e passa a ocupar o 13º lugar da tabela, com 30 pontos conquistados. Até aqui, são sete vitórias, nove empates e dez derrotas em 25 rodadas.

