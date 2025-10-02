Arnaldo: VAR caça pênaltis, anula gols e piora o futebol brasileiro

O VAR foi transformado pela arbitragem numa ferramenta para caçar pênaltis, anular gols e piorou o futebol brasileiro, avalia Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Segundo ele, o pênalti assinalado para o Inter contra o Corinthians no Beira-Rio — após recomendação e revisão do VAR — é um exemplo do mau uso da arbitragem de vídeo.

O arbitrário acabou tomando conta da partida, da cena. E esse lance no final do jogo é discutível, a gente pode passar o dia inteiro falando dele. Pra mim, tem que ser penalidade máxima, não penalidade mínima. Eu gosto do futebol da penalidade máxima. Com o VAR, sobretudo no Brasil, ele virou penalidade mínima. Então, às vezes, o VAR caça qualquer coisa na área para dar uma infração.

Arnaldo Ribeiro

Para Arnaldo, a equipe de arbitragem não demonstrou convicção sobre o lance nem após a revisão das imagens e acabou interferindo no resultado do jogo. O lance aconteceu já nos acréscimos.

Ou tem certeza absoluta ou não pode marcar aquilo. Nem o árbitro nem o VAR têm total convicção sobre o lance. A falta de convicção para apontar um lance decisivo não pode acontecer. Para mim, isso é contra o espírito do jogo.

Arnaldo Ribeiro

Segundo o comentarista, o principal problema é o método do VAR brasileiro, que busca infrações minuciosas para dar pênaltis e anular gols legítimos, interferindo demais nas partidas.

O principal problema não é o lance isolado, é o método da garimpagem. O VAR brasileiro caça pênaltis e anula gols. É quase uma coisa compensatória. Ele procura pelos para anular eventualmente gols, volta a fita mil vezes, a falta lá no início. E na hora da área, qualquer falta, qualquer faltinha, na garimpagem, é interpretada como pênalti. Pra mim, piorou muito isso no futebol. Com o VAR, piorou muito o futebol brasileiro.

Arnaldo Ribeiro

Devia mudar o nome dos caras do VAR, vai ser garimpeiros. Os caras são garimpeiros, eles ficam garimpando: 'Olha, eu acho que é ouro. Não, não é. Eu acho que sim, ela tá brilhando um pouquinho. Não, não, é reflexo do sol. Não, o que será que é? Tem um monte de pedra aqui, mas aquela brilha mais'. Pelo amor de Deus, gente. Como que marca um pênalti desse?

Walter Casagrande

Quando o Rogério Ceni deu uma entrevista no final de semana, de um jeito irônico, meio debochado, que é a característica dele, sorrisinho sarcástico, opiniões provocativas, e aí ele errou completamente a mão, ele passou da realidade. Porque quando ele disse que o campo estava pior para nós, porque nós jogamos de pé em pé e o Palmeiras só faz ligação direta, esse já era um passado do Palmeiras que não estava mais acontecendo.

Walter Casagrande

