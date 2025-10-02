UFC 320: Alex Poatan deixa Ankalaev em saia justa durante coletiva

Realizada nesta quinta-feira (2), em Las Vegas (EUA), a coletiva de imprensa do UFC 320 reuniu Alex Poatan e Magomed Ankalaev, protagonistas da luta principal do evento. Como era esperado, a rivalidade entre os dois dominou o debate e gerou momentos de tensão.

Questionado sobre as acusações de que teria evitado enfrentar o russo e atrasado a realização da revanche, Poatan aproveitou a presença de Dana White, que comandava a coletiva, e repassou a pergunta ao presidente do UFC. Sem hesitar, o dirigente foi enfático ao afirmar que o brasileiro jamais recusou uma luta dentro da organização.

"Essa cara nunca negou luta, mesmo machucado. Mesmo quando estava de férias!", declarou o cartola, para delírio dos fãs que acompanharam a cerimônia em Las Vegas (EUA). Por sua vez, o Ankalaev deu ombros e não se manifestou sobre a declaração de Dana White.

Questionado sobre a postura do rival, que o provocou seguidamente nas redes sociais nas últimas semanas, Poatan foi direto e confirmou que se sentiu ofendido pelos comentários que remeteram ao seu passado, quando teve que lidar com o vício em álcool.

"Foi um pouco de desrespeito, sim. Todos sabem meu histórico passado com álcool e ele fala sobre isso mesmo sabendo que inspiro muitas pessoas. Mas no dia 4 de outubro vou provar pra ele!", encerrou o brasileiro, com semblante sério.

Revanche no UFC 320

Neste sábado (4), em Las Vegas, Poatan enfrenta Ankalaev na luta principal do UFC 320 pelo cinturão dos meio-pesados (93 kg). O duelo marca a revanche do combate realizado em março, quando o russo superou o paulista na decisão dos juízes e assumiu o trono da divisão. Agora, o ex-campeão terá a chance de dar o troco e recuperar o título.

Ascensão meteórica

Desde a estreia no UFC, Pereira impressiona pela rápida trajetória rumo ao topo, conquistando cinturões em duas categorias diferentes. A possibilidade de uma futura incursão entre os pesos-pesados cresce a cada aparição, e o próprio lutador, mesmo cauteloso, já admite que essa pode ser a próxima etapa da carreira.

Por ora, no entanto, o foco está totalmente voltado para a revanche contra Ankalaev. O resultado do UFC 320 pode recolocar Poatan no topo dos meio-pesados e reforçar sua condição de estrela da organização. Ainda assim, a especulação sobre uma terceira divisão e a busca por um inédito terceiro título certamente continuará movimentando os bastidores e alimentando o interesse dos fãs.