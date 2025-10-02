Transmissão ao vivo de Fortaleza x São Paulo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Fortaleza e São Paulo se enfrentam hoje (2), às 19h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).

O Fortaleza conseguiu retomar o caminho das vitórias no Brasileirão. Na rodada passada, o Leão do Pici superou o lanterna Sport por 1 a 0, jogando em casa.

Já o São Paulo vive momento conturbado, com duas derrotas seguidas na competição. A equipe comandada por Hernán Crespo perdeu por 1 a 0 para o Ceará no Morumbi.

Fortaleza x São Paulo -- Campeonato Brasileiro