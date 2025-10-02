Transmissão ao vivo de Flamengo x Cruzeiro pelo Brasileirão: veja onde assistir
Flamengo e Cruzeiro medem forças hoje (2), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
Líder da competição, o Flamengo vem de três vitórias em cinco partidas recentes. A equipe de Filipe Luís bateu o Corinthians de virada por 2 a 1 no último duelo, jogando fora de casa.
Já o Cruzeiro viu a sequência de quatro vitórias no Brasileirão ser encerrada. O time de Leonardo Jardim perdeu para o Vasco por 2 a 0, interrompendo a sequência de quatro triunfos seguidos.
