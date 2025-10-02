Topo

Tour exibe camarote 'vip do vip' e vestiários do Allianz Parque; assista

do UOL

Do UOL, em São Paulo

02/10/2025 05h30

A colunista Yara Fantoni exibiu no episódio desta semana do Fala Aí, do Canal UOL, detalhes dos bastidores do Allianz Parque, casa do Palmeiras.

O estádio vai além dos jogos e tem setores exclusivos e curiosidades históricas para visitantes.

Camarotes e lounges oferecem luxo e história

O Allianz Parque aposta em experiências VIP com camarotes, lounges e restaurantes.

O estádio conta com mais de 150 camarotes, ambientes climatizados e opções de pacotes anuais, que personalizam a experiência dos torcedores e aproximam fãs de ídolos do clube.

São 160 camarotes, oito lounges e três restaurantes. Tem até comida japonesa pra você se deliciar aqui enquanto assiste a uma partida de futebol. E aí o mais legal é que a gente vai acompanhando ídolos do Verdão. Aqui tem Edmundo, tem César Maluco, então ao longo do corredor aqui a gente vai vendo a história.
Yara Fantoni

Detalhes do vestiário e experiência em campo

O tour pelo Allianz Parque também permite acesso ao vestiário e ao gramado sintético. Além de conhecer os bastidores do preparo dos atletas, o visitante pode interagir com o estádio, participando de atividades como cobrança de pênaltis no campo.

Yara explica que um dos pacotes ofertados, que chega a R$ 8 mil ao ano, garante ao torcedor uma cadeira exclusiva para assistir a todos os jogos do Palmeiras no ano. Já a versão "premium" sai por até R$ 20 mil e inclui acesso a espaço VIP, nome gravado na cadeira e outros benefícios.

Eu sei que vocês gostam da intimidade do vestiário. Olha isso aqui, as palhas todas pintadas. Tem um gramado sintético, devem fazer aquela zona de aquecimento, bater uma bolinha. O pessoal prepara todo o material técnico aqui.
Yara Fantoni

