Tour exibe camarote 'vip do vip' e vestiários do Allianz Parque; assista

A colunista Yara Fantoni exibiu no episódio desta semana do Fala Aí, do Canal UOL, detalhes dos bastidores do Allianz Parque, casa do Palmeiras.

O estádio vai além dos jogos e tem setores exclusivos e curiosidades históricas para visitantes.

Camarotes e lounges oferecem luxo e história

O Allianz Parque aposta em experiências VIP com camarotes, lounges e restaurantes.

O estádio conta com mais de 150 camarotes, ambientes climatizados e opções de pacotes anuais, que personalizam a experiência dos torcedores e aproximam fãs de ídolos do clube.

São 160 camarotes, oito lounges e três restaurantes. Tem até comida japonesa pra você se deliciar aqui enquanto assiste a uma partida de futebol. E aí o mais legal é que a gente vai acompanhando ídolos do Verdão. Aqui tem Edmundo, tem César Maluco, então ao longo do corredor aqui a gente vai vendo a história.

Yara Fantoni

Detalhes do vestiário e experiência em campo

O tour pelo Allianz Parque também permite acesso ao vestiário e ao gramado sintético. Além de conhecer os bastidores do preparo dos atletas, o visitante pode interagir com o estádio, participando de atividades como cobrança de pênaltis no campo.

Yara explica que um dos pacotes ofertados, que chega a R$ 8 mil ao ano, garante ao torcedor uma cadeira exclusiva para assistir a todos os jogos do Palmeiras no ano. Já a versão "premium" sai por até R$ 20 mil e inclui acesso a espaço VIP, nome gravado na cadeira e outros benefícios.