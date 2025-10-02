Topo

Esporte

Sport estuda pedir anulação de jogo contra o Flu: 'erro de direito claro'

do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

02/10/2025 13h40

O Sport estuda pedir a anulação do jogo contra o Fluminense, ocorrido na última quarta-feira, pela 26ª rodada do Brasileiro, por "erro de direito claro no lance do segundo gol da equipe carioca". O duelo terminou empatado em 2 a 2.

Houve um erro de direito claro no lance do segundo gol da equipe carioca, quando a arbitragem marca falta, mas vai ao VAR para revisar um possível pênalti após a falta Trecho da nota do Sport

O que aconteceu

A reclamação do clube pernambucano gira em cima de dois lances. Um deles, o que resultou em pênalti para o Tricolor.

Aos 32 minutos do 2º tempo, o árbitro Raphael Claus foi chamado ao VAR. Na conversa com a cabine, ela aponta que havia marcado falta sobre Pablo — anterior ao pênalti.

Enrico Ambrogini, diretor-geral do futebol do Leão, reclamou da arbitragem em entrevista após a partida. "Não vejo ninguém com escudo Fifa vir dar a cara. É revoltante (...) A gente começa a suspeitar de outras coisas, na verdade. Temos de vir falar do escândalo que tem acontecido".

Neste cenário, o Sport entende que houve "erro de direito", O clube está analisando imagens da partida e o áudio do VAR.

O Código Brasileiro de Justiça Desportiva CBJD) indica que só é permitida a anulação de um jogo em caso de erro de direito, que diz respeito a uma eventual interpretação ou aplicação errada das regras.

O clube também contesta a não expulsão de Ignácio. O lance ocorreu no primeiro tempo. "Pegou, sim, acima do tornozelo. Aí diz que 'foi sem querer'? Essa é a justificativa?", questionou Ambrogini.

Veja nota do Sport

O Sport Club do Recife informa que está analisando os lances do jogo da última quarta-feira e as imagens e o áudio do VAR para tomar uma decisão sobre um pedido de anulação da partida, visto que houve um erro de direito claro no lance do segundo gol da equipe carioca, quando a arbitragem marca falta, mas vai ao VAR para revisar um possível pênalti após a falta. O Sport contesta também a não expulsão do zagueiro Ignácio no primeiro tempo.

