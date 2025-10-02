Sport estuda pedir anulação de jogo contra o Flu: 'erro de direito claro'

O Sport estuda pedir a anulação do jogo contra o Fluminense, ocorrido na última quarta-feira, pela 26ª rodada do Brasileiro, por "erro de direito claro no lance do segundo gol da equipe carioca". O duelo terminou empatado em 2 a 2.

Houve um erro de direito claro no lance do segundo gol da equipe carioca, quando a arbitragem marca falta, mas vai ao VAR para revisar um possível pênalti após a falta Trecho da nota do Sport

O que aconteceu

A reclamação do clube pernambucano gira em cima de dois lances. Um deles, o que resultou em pênalti para o Tricolor.

Aos 32 minutos do 2º tempo, o árbitro Raphael Claus foi chamado ao VAR. Na conversa com a cabine, ela aponta que havia marcado falta sobre Pablo — anterior ao pênalti.

Enrico Ambrogini, diretor-geral do futebol do Leão, reclamou da arbitragem em entrevista após a partida. "Não vejo ninguém com escudo Fifa vir dar a cara. É revoltante (...) A gente começa a suspeitar de outras coisas, na verdade. Temos de vir falar do escândalo que tem acontecido".

Neste cenário, o Sport entende que houve "erro de direito", O clube está analisando imagens da partida e o áudio do VAR.

O Código Brasileiro de Justiça Desportiva CBJD) indica que só é permitida a anulação de um jogo em caso de erro de direito, que diz respeito a uma eventual interpretação ou aplicação errada das regras.

O clube também contesta a não expulsão de Ignácio. O lance ocorreu no primeiro tempo. "Pegou, sim, acima do tornozelo. Aí diz que 'foi sem querer'? Essa é a justificativa?", questionou Ambrogini.

Veja nota do Sport