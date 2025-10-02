Topo

Soteldo é criticado por torcedores do Fluminense após empate com Sport

02/10/2025 10h39

A situação de Soteldo não é confortável no Fluminense. O empate desta quarta-feira por 2 a 2 do time carioca contra o Sport - lanterna do Brasileirão - aumentou a insatisfação da torcida tricolor contra o atacante contratado junto ao Santos no meio da temporada 2025.

Torcedores culpam jogador por gol sofrido

Nas redes sociais, muitos torcedores do Fluminense afirmaram que Soteldo permitiu o cruzamento que originou o gol de empate da equipe pernambucana nos acréscimos da etapa complementar. A cobrança foi dura:

"Soteldo entrou, não criou nada. E ainda permitiu todas as jogadas pelo lado dele. Não deu combate, chamou o gol. Pior contratação da história do Fluminense", disse um torcedor.

Outro internauta reclamou da postura defensiva no lance decisivo:

"Lateral para o adversário aos 51:30 de jogo, faltando 30 segundos pra acabar e o time todo postado na defesa. É muita falta de atenção e sangue nos olhos desse time. O Soteldo deixando o cara cortar e cruzar sem sequer chegar perto dele é inaceitável!", comentou.

Números de Soteldo no Fluminense

Contratado para reforçar o setor ofensivo, o atacante venezuelano ainda não conseguiu corresponder às expectativas. Desde sua chegada, Soteldo disputou 13 jogos, sem marcar gols ou dar assistências, o que tem alimentado a insatisfação da torcida.

