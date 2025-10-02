Seleção sub-20 mantém esperança por vaga na Copa do Mundo
A Seleção Brasileira Sub-20 se complicou na Copa do Mundo do Chile após perder para o Marrocos por 2 a 1 nesta quinta-feira (2). Com o resultado, os africanos chegaram a 6 pontos e lideram o grupo. O Brasil, por sua vez, depende de uma vitória na última rodada para seguir sonhando com a classificação.
Brasil lamenta revés
Após a derrota, o meia Iago falou sobre o sentimento do elenco e a dificuldade enfrentada contra os marroquinos:
"A gente sabia que seria um jogo muito difícil (contra Marrocos). Saímos com a dor da derrota, podem ter certeza disso. Encaramos esses dois primeiros jogos como duas finais, como a gente sempre faz."
O jogador também destacou a importância de manter a calma mesmo em um cenário adverso:
"É difícil quando você sai com 2 a 0, é preciso se manter frio para converter e tentar diminuir. O pênalti não ajudou muito porque saímos com a derrota. Agora é esfriar a cabeça e, enquanto houver 1% de chance, nós vamos correr atrás."
O que o Brasil precisa para avançar
Para garantir a vaga na próxima fase, o Brasil precisa vencer a Espanha e torcer para que o México não vença o Marrocos.
Em caso de vitória brasileira, basta um tropeço dos mexicanos.
Se houver empate contra a Espanha, o Brasil dependerá da derrota do México e ainda terá de superar os rivais nos critérios de desempate.