Topo

Esporte

Seleção sub-20 mantém esperança por vaga na Copa do Mundo

02/10/2025 09h09

A Seleção Brasileira Sub-20 se complicou na Copa do Mundo do Chile após perder para o Marrocos por 2 a 1 nesta quinta-feira (2). Com o resultado, os africanos chegaram a 6 pontos e lideram o grupo. O Brasil, por sua vez, depende de uma vitória na última rodada para seguir sonhando com a classificação.

Brasil lamenta revés

Após a derrota, o meia Iago falou sobre o sentimento do elenco e a dificuldade enfrentada contra os marroquinos:

"A gente sabia que seria um jogo muito difícil (contra Marrocos). Saímos com a dor da derrota, podem ter certeza disso. Encaramos esses dois primeiros jogos como duas finais, como a gente sempre faz."

O jogador também destacou a importância de manter a calma mesmo em um cenário adverso:

"É difícil quando você sai com 2 a 0, é preciso se manter frio para converter e tentar diminuir. O pênalti não ajudou muito porque saímos com a derrota. Agora é esfriar a cabeça e, enquanto houver 1% de chance, nós vamos correr atrás."

O que o Brasil precisa para avançar

Para garantir a vaga na próxima fase, o Brasil precisa vencer a Espanha e torcer para que o México não vença o Marrocos.

  • Em caso de vitória brasileira, basta um tropeço dos mexicanos.

  • Se houver empate contra a Espanha, o Brasil dependerá da derrota do México e ainda terá de superar os rivais nos critérios de desempate.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Empate entre Mirassol e Bragantino termina com confusão no túnel e intervenção da PM

Mano Menezes lamenta gol sofrido no fim, mas valoriza ponto conquistado pelo Grêmio

Conor McGregor confirma acordo para lutar no UFC Casa Branca: "Contrato assinado"

Ex-árbitros divergem sobre pênalti para o Inter em empate com o Corinthians

CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico em Inter x Corinthians: 'Puxão que impacta ação'

Seleção sub-20 mantém esperança por vaga na Copa do Mundo

Vojvoda lamenta tropeço na Vila e cobra efetividade do Santos: 'Temos que conseguir ganhar'

Fernando Diniz lamenta erros do Vasco na derrota contra o Palmeiras: "Primeiro tempo ruim na marcação"

Ramón e Emiliano vêem Inter sem confiança e pedem time mais eficiente após empate

Ana Sátila conquista medalha de bronze no C1 no Mundial de canoagem slalom

Corrida de São Silvestre: os primeiros passos da prova que chega à 100ª edição