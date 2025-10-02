Seleção sub-20 mantém esperança por vaga na Copa do Mundo

A Seleção Brasileira Sub-20 se complicou na Copa do Mundo do Chile após perder para o Marrocos por 2 a 1 nesta quinta-feira (2). Com o resultado, os africanos chegaram a 6 pontos e lideram o grupo. O Brasil, por sua vez, depende de uma vitória na última rodada para seguir sonhando com a classificação.

Brasil lamenta revés

Após a derrota, o meia Iago falou sobre o sentimento do elenco e a dificuldade enfrentada contra os marroquinos:

"A gente sabia que seria um jogo muito difícil (contra Marrocos). Saímos com a dor da derrota, podem ter certeza disso. Encaramos esses dois primeiros jogos como duas finais, como a gente sempre faz."

O jogador também destacou a importância de manter a calma mesmo em um cenário adverso:

"É difícil quando você sai com 2 a 0, é preciso se manter frio para converter e tentar diminuir. O pênalti não ajudou muito porque saímos com a derrota. Agora é esfriar a cabeça e, enquanto houver 1% de chance, nós vamos correr atrás."

O que o Brasil precisa para avançar

Para garantir a vaga na próxima fase, o Brasil precisa vencer a Espanha e torcer para que o México não vença o Marrocos.