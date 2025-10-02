Topo

Esporte

São Paulo tem Luiz Gustavo e mais novidades contra o Fortaleza; veja times

Hernán Crespo, técnico do São Paulo, durante jogo contra o Botafogo - RODILEI MORAIS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
Hernán Crespo, técnico do São Paulo, durante jogo contra o Botafogo Imagem: RODILEI MORAIS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

02/10/2025 18h39

Fortaleza e São Paulo estão escalados para o jogo de logo mais, às 19h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Brasileirão.

Times escalados!

O Fortaleza, de Martín Palermo, está escalado assim: Brenno; Brítez, Ávila, Gazal e Diogo Barbosa; Sasha, Matheus Pereira, Lucas Crispim, Herrera e Yago Pikachu; Deyverson.

Técnico do São Paulo, Hernán Crespo manda o Tricolor Paulista a campo na seguinte configuração: Rafael; Sabino, Negrucci e Luiz Gustavo; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Wendell; Rigoni e Tapia.

O Fortaleza tenta emplacar uma sequência positiva pensando em sair da zona de rebaixamento. O Leão é o atual 19° colocado, com apenas 21 pontos somados. Uma vitória poderia levá-los ao 17° posto, a quatro pontos do Santos, primeiro time fora do Z-4.

São-paulinos, enquanto isso, vivem uma crise. O time perdeu cinco dos últimos seis jogos, anotando apenas um gol no recorte, e viu o atual mal momento se agravar com as manifestações contra presidente e diretoria de futebol na última segunda-feira.

Os paulistas, no entanto, possuem uma série de desfalques e pouparam alguns jogadores, como Lucas e Alan Franco, pensando no clássico de domingo, contra o Palmeiras. Em compensação, o time tem o retorno de Luiz Gustavo após cinco meses e dupla de ataque formada por Gonzalo Tapia e Emiliano Rigoni.

O jovem Isac, de apenas 19 anos e que foi chamado do elenco sub-20, também é novidade para o setor defensivo, que não terá, além de Franco, Rafael Tolói, Nahuel Ferraresi e Arboleda.

A bola rola no Castelão às 19h30, com transmissão de Record, Premiere e CazéTV.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

São Paulo tem Luiz Gustavo e mais novidades contra o Fortaleza; veja times

Goleiro defende três pênaltis seguidos e Lille surpreende a Roma na Liga Europa

Fifa bate o pé e peita Trump sobre cidades da Copa: 'Decisão é nossa'

Andrés Sanchez depõe ao MP sobre cartões corporativos do Corinthians; veja detalhes

Escalação do São Paulo: Crespo muda sistema tático e terá Luiz Gustavo como titular

Política do São Paulo já está em 2026 enquanto finanças apertam e time vive má fase em campo

Melhores momentos do empate entre Boca Juniors e Alianza Lima pela Libertadores feminina

Corinthians leva gol nos acréscimos e empata com o Del Valle em estreia pela Libertadores feminina

Transmissão ao vivo de Fortaleza x São Paulo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Assistir Vitória x Ceará ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Corinthians sofre gol no fim e só empata com Del Valle na Libertadores