São Paulo tem Luiz Gustavo e mais novidades contra o Fortaleza; veja times

Fortaleza e São Paulo estão escalados para o jogo de logo mais, às 19h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Brasileirão.

Times escalados!

O Fortaleza, de Martín Palermo, está escalado assim: Brenno; Brítez, Ávila, Gazal e Diogo Barbosa; Sasha, Matheus Pereira, Lucas Crispim, Herrera e Yago Pikachu; Deyverson.

Técnico do São Paulo, Hernán Crespo manda o Tricolor Paulista a campo na seguinte configuração: Rafael; Sabino, Negrucci e Luiz Gustavo; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho e Wendell; Rigoni e Tapia.

O Fortaleza tenta emplacar uma sequência positiva pensando em sair da zona de rebaixamento. O Leão é o atual 19° colocado, com apenas 21 pontos somados. Uma vitória poderia levá-los ao 17° posto, a quatro pontos do Santos, primeiro time fora do Z-4.

São-paulinos, enquanto isso, vivem uma crise. O time perdeu cinco dos últimos seis jogos, anotando apenas um gol no recorte, e viu o atual mal momento se agravar com as manifestações contra presidente e diretoria de futebol na última segunda-feira.

Os paulistas, no entanto, possuem uma série de desfalques e pouparam alguns jogadores, como Lucas e Alan Franco, pensando no clássico de domingo, contra o Palmeiras. Em compensação, o time tem o retorno de Luiz Gustavo após cinco meses e dupla de ataque formada por Gonzalo Tapia e Emiliano Rigoni.

O jovem Isac, de apenas 19 anos e que foi chamado do elenco sub-20, também é novidade para o setor defensivo, que não terá, além de Franco, Rafael Tolói, Nahuel Ferraresi e Arboleda.

O Tricolor está escalado!



?? Fortaleza x São Paulo

? Arena Castelão

Fortaleza (CE)

? 19h30

Brasileirão



Record, Premiere e Cazé TV

? SPFC Play #VamosSãoPaulo pic.twitter.com/4CXC89oSX5 -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 2, 2025

A bola rola no Castelão às 19h30, com transmissão de Record, Premiere e CazéTV.