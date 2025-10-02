São Paulo supera expulsão no 1ºT, bate Fortaleza e encerra sequência de derrotas
O São Paulo, enfim, voltou a vencer. Nesta quinta-feira, o time comandado por Hernán Crespo visitou o Fortaleza na Arena Castelão e bateu o adversário por 2 a 0, graças aos gols de Gonzalo Tapia e Luciano, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Com o resultado, o Tricolor encerrou uma incômoda sequência de quatro derrotas. Mas, se engana quem pensa que a equipe são-paulina teve tarefa fácil, já que atuou com um homem a menos em campo desde os 20 minutos do primeiro tempo devido à expulsão de Rigoni após dura entrada em Deyverson.
O São Paulo volta a entrar em campo no próximo domingo, quando recebe o Palmeiras, no Morumbis, às 16h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza, por sua vez, terá pela frente o Juventude, no mesmo dia, às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
Situação das equipes
Com a vitória, o São Paulo foi a 38 pontos, se mantendo na sétima colocação, com dois tentos a menos que o Bahia, último integrante do G6, grupo que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores.
O Fortaleza, por sua vez, segue afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão, figurando na vice-lanterna, com 21 pontos, à frente apenas do Sport, com 15.
Resumo do jogo
FORTALEZA 0 X 2 SÃO PAULO
Competição: Campeonato Brasileiro
Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
Data: 2 de outubro de 2025 (quinta-feira)
Horário: 19h30 (de Brasília)
Cartões Amarelos: Gastón Ávila, Gazal (Fortaleza)
Cartões vermelhos: Rigoni (São Paulo)
Arbitragem
- Árbitro: Anderson Daronco (RS)
- Assistentes: Michael Sanislau (RS) e Tiago Kappes Diel (RS)
- VAR: Wagner Reway (SC)
Gols
São Paulo
Gonzalo Tapia, aos 11 do 1ºT
Luciano, aos 40 do 2ºT
???FORTALEZA
Brenno; Brítez, Gastón Ávila, Lucas Gazal e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira (Guzmán) e Lucas Crispim (Bareiro); Herrera (Breno Lopes), Yago Pikachu (Pochettino) e Deyverson (Marinho).
Técnico: Martín Palermo.
SÃO PAULO
Rafael; Negrucci, Luiz Gustavo e Sabino; Cédric Soares (Mailton), Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho (Enzo Díaz) e Wendell (Alisson); Rigoni e Tapia (Luciano).
Técnico: Hernán Crespo.
O jogo
São Paulo abre o placar no início
O São Paulo abriu o placar logo aos 11 minutos de jogo. Cédric Soares recebeu pela direita e deu passe em profundidade para Rigoni, que ao chegar na linha de fundo fez o cruzamento rasteiro para trás, encontrando Tapia. O atacante chileno completou de primeira, no cantinho, sem chances para o goleiro adversário.
Rigoni é expulso
Mas, a alegria dos são-paulinos durou pouco. Aos 20 minutos, o VAR recomendou a expulsão de Rigoni após dura entrada em Deyverson em um lance de dividida. Após analisar as imagens, o árbitro Anderson Daronco decidiu punir o atacante são-paulino com cartão vermelho, comprometendo o jogo do São Paulo.
A partir de então o Fortaleza se jogou para o ataque com a intenção de aproveitar a vantagem numérica, mas não conseguiu gerar perigo à meta são-paulina, tendo dificuldades para infiltrar na defesa adversária e abusando de chutes de longa distância.
São Paulo quase amplia
Aos 11 minutos, Bobadilla acionou Wendell, que tocou rapidamente para Tapia dentro da área. O atacante chileno, com um passe de três dedos, deixou Bobadilla na cara do gol, mas o volante paraguaio teve sua finalização travada na hora "h".
A partir daí a pressão do Fortaleza foi grande. Os donos da casa buscaram o gol a qualquer custo e estiveram próximos do empate em algumas oportunidades, como nos chutes de Diogo Barboeda e Pochettino, dentro da área. Mais tarde foi a vez de Breno Lopes soltar a bomba, para fora.
Luciano "mata o jogo"
Já na reta final, o São Paulo foi letal no contra-ataque para garantir a vitória. Alisson fez o desarme, Luciano foi conduzindo a bola e abriu para Bobadilla, que acionou Enzo Díaz. O lateral esquerdo argentino tocou na saída do goleiro e a bola sobrou para o camisa 10 do São Paulo completar para o fundo das redes, dando números finais à partida.