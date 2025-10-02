São Paulo joga bem com um a menos, vence o Fortaleza e respira antes de encarar o Palmeiras

O São Paulo colocou fim ao seu pior momento na temporada, ao vencer o Fortaleza por 2 a 0 nesta quinta-feira, após perder para Santos e Ceará no Brasileirão e duas vezes para a LDU nos jogos que custaram a eliminação da Libertadores. No Castelão, pela 26ª rodada do campeonato nacional, Tapia abriu o placar para os são-paulinos, cerca de dez minutos antes de Rigoni ser expulso, aos 21 do primeiro tempo, e Luciano marcou no final da etapa derradeira.

Mesmo com um a menos, os jogadores comandados pelo técnico Hernán Crespo mostraram níveis de concentração e entrega que não foram vistos na série de quatro derrotas. Tal postura ajudou o time a chegar a 38 pontos, na sétima colocação, com dois pontos a menos que o sexto colocado Bahia.

O resultado também foi importante para recuperar a confiança antes do clássico com o Palmeiras, marcado para as 16 horas de domingo. O Fortaleza, por sua vez, permanece na vice-lanterna, com 21 pontos.

Crespo teve de buscar soluções ao longo da semana por causa da série de desfalques no setor defensivo tricolor. Os zagueiros Rafael Tolói, com lesão muscular, e Arboleda, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo, se juntaram ao companheiro de posição Ferraresi, fora desde a rodada passada por causa de uma lesão na coxa como desfalques.

Restou ao treinador argentino apenas Sabino como zagueiro de origem para escalar o time. Mesmo assim, ele não abriu mão da formação com três zagueiros. Revelação de Cotia, o volante Felipe Negrucci foi a campo para seu terceiro jogo como profissional para compor o trio defensivo.

O outro nome da trinca foi o também volante Luiz Gustavo, recuperado de um tromboembolismo pulmonar, diagnosticado no dia 5 de abril. Ele passou por um rigoroso protocolo médico, com repouso, medicação e retorno gradual aos treinamentos. Embora relacionado para as duas últimas partidas, ainda não havia entrado em campo.

Foi bom o desempenho com o trio improvisado, que passou segurança desde o início da partida e não permitiu jogadas mais incisivas do Fortaleza. Bem protegido, o São Paulo abriu o placar em um lance de troca de passes, aos 10 minutos, com passe de Cedric para Tapia marcar após movimentação inteligente dentro da área.

Da metade do primeiro tempo para frente, o time de Hernán Crespo jogou com um homem a menos em campo, porque Rigoni foi expulso depois de entrada perigosa em Deyerson. Mesmo em desvantagem numérica, os são-paulinos conseguiram manter a organização tática e a defesa se destacou ainda mais. O Fortaleza não soube aproveitar a situação e mal ofereceu riscos.

Fechado, o São Paulo manteve o jogo sob o controle durante o início do segundo tempo e ainda foi capaz de encaixar alguns contra-ataques para buscar o segundo gol. A tranquilidade de ampliar a vantagem, contudo, não veio. A partir dos 15 minutos, o time da casa passou a encontrar mais espaços e se tornou mais perigoso, mas cometia muitos erros.

Passados alguns sustos, a equipe paulista passou a maior parte do tempo restante no campo de defesa, com linhas bem definidas, e neutralizou as investidas do adversário. Teve poucas oportunidades de responder, mas em um raro contra-ataque o controverso Luciano garantiu a vitória são-paulina e aliviou a crise que estava à vista.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 2 SÃO PAULO

FORTALEZA - Brenno; Brítez, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Matheus Pereira (Yeison Guzmán), Lucas Sasha e Lucas Crispim (Bareiro); Yago Pikachu (Pochettino), Deyverson (Marinho) e Herrera (Breno Lopes)

SÃO PAULO - Rafael; Felipe Negrucci, Luiz Gustavo e Sabino; Cédric Soares (Maílton), Bobadilla, Pablo Maia, Rodriguinho (Enzo Díaz) e Wendell (Alisson); Tapia (Luciano) e Rigoni.

GOLS - Tapia, aos 10 minutos do primeiro tempo. Luciano aos 40 do segundo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS - Gastón Avilla e Lucas Gazal (Fortaleza).

CARTÃO VERMELHO - Rigoni.

RENDA - R$ 506.094,00.

PÚBLICO - 35.020 pagantes (35.544 presentes).

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).