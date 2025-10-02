São Paulo ganha reforços caseiros para encarar o Fortaleza, mas adota cautela com Oscar

O São Paulo ganhou dois reforços importantíssimos para a partida contra o Fortaleza, válida pelo Campeonato Brasileiro. O volante Marcos Antônio e o meia Oscar estão recuperados dos respectivos problemas físicos e foram relacionados pela comissão técnica para o embate.

Os dois, porém, vivem situações distintas neste retorno. Marcos Antônio se recuperou de um problema relativamente simples. Ele foi baixa na derrota para o Ceará devido a um desconforto no músculo reto femoral da perna direita. A tendência, assim, é que possa sair como titular nesta quinta-feira.

A situação de Oscar, por outro lado, é um pouco mais delicada. O meia fraturou as vértebras L1, L2 e L3 da região lombar, o que tem feito a comissão técnica do São Paulo adotar cautela para seu retorno. O camisa 8 voltou a trabalhar com o elenco no último dia 20 de setembro, mas só está de volta aos relacionados agora.

Existia a expectativa de que o Oscar estaria a disposição no jogo de volta contra a LDU-EQU, o que não aconteceu. Após a partida contra o Ceará, o técnico Hernán Crespo explicou o motivo da cautela com o atleta. Segundo o treinador, o meia ainda não estava em condições de aguentar a intensidade que esses jogos exigem.

"Oscar teve uma lesão muito grave. E está voltando aos treinamentos com uma lesão muito grave que lhe impede de respirar, caminhar. Não é uma lesão qualquer. Então, ele está voltando e fazendo treinamentos particulares, quase evitando contatos. Por que? Porque dói. Estamos dando espaço e tempo ao tempo, porque queremos Oscar por muito tempo. Quero que Oscar esteja bem, porque aqui não existem super heróis. Tem pessoas que querem ajudar o clube. Então, não podemos não deixar levar pelos momentos frenéticos que o futebol pede", afirmou o treinador.

A delegação viaja para Fortaleza com três novidades! O meia Oscar e o volante Marcos Antonio estão de volta, enquanto o zagueiro Isac, do sub-20, foi convocado pela primeira vez no profissional.#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/PPbvY4wrqz ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 1, 2025

Oscar, porém, seguiu trabalhando junto aos demais companheiros ao longo desta semana. O meia treinou normalmente com o elenco e parece ter convencido Crespo de que pode ficar à disposição do São Paulo novamente. Assim, voltou a ser relacionado após dois meses e meio.

O jogador, vale lembrar, não veste a camisa do São Paulo em jogos oficiais desde o último dia 19 de julho. Na ocasião, foi titular no clássico contra o Corinthians, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele disputou apenas 16 minutos, mas precisou deixar o gramado após o lance que resultou na fratura das vértebras.

Ainda que esteja de volta aos relacionados, a tendência é que Oscar comece a partida contra o Fortaleza no banco de reservas. Como dito por Crespo, ele quer contar com o camisa 8 por mais tempo e conduzirá o retorno gradual do atleta. Assim, não há porquê arriscar uma titularidade neste momento - sem contar a falta de ritmo de jogo.

"Tiro o chapéu para Oscar, pelo esforço que está fazendo para voltar por toda a dor que tem. Treina e está aí. Temos que respeitar isso, há um esforço muito grande. Todos queremos que ele jogue, mas não de qualquer modo. [...] A realidade está muito clara. Preciso de Oscar com saúde. E quando chegar esse momento, Oscar vai jogar 90 minutos? Não, vamos com calma. Vai começar entrando devagar, 10 minutos, e por aí vai", completou Crespo.

Retorno de Marcos Antônio também é alívio

O retorno de Marcos Antônio também é um alívio para Crespo. O meio-campista é um dos principais responsáveis por conferir maior dinamismo ao jogo do São Paulo, sendo peça importante na transição defesa-ataque e também na criação de jogadas.

Marcos Antônio soma 33 partidas pelo São Paulo na atual temporada, sendo titular em 28 delas, e contribuiu com quatro assistências. Mais do que os números, o atacante possui papel importante em campo e também no vestiário. Foi nítida a falta que o volante fez contra o Ceará, por exemplo.

"Marcos Antônio é, sim, um motor que começa a criar jogo, a construir, e torna os seus companheiros melhores. Ele potencializa os companheiros que estão ao seu lado. O time joga melhor, pega confiança. Faz falta em momentos assim [derrota para o Ceará]", disse Crespo na coletiva da última segunda-feira.

Sem Marcos Antônio no esquema 3-5-2, o treinador vinha utilizando três volantes no meio: Bobadilla, Alisson e Pablo Maia. Os três, entretanto, possuem características muito diferentes do camisa 20, cujo retorno é certamente muito valorizado por Crespo.

Situação do São Paulo no Brasileiro

O São Paulo estacionou na tabela do Brasileirão e aparece na oitava colocação, com 35 pontos. O Tricolor vive um momento ruim na temporada e, além de ter sido eliminado da Libertadores, amarga uma sequência de quatro derrotas consecutivas.

São Paulo: oitavo colocado, com 35 pontos (nove vitórias, oito empates e oito derrotas)

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Fortaleza (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(26ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 02/10 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)