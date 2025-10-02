Santos x Bragantino: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Paulista feminino
Nesta quinta-feira, em confronto válido pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista feminino, o Santos recebe o Bragantino na Vila Belmiro, às 17h (de Brasília).
Onde assistir: a partida será transmitida pelo Youtube do Paulistão.
Posições na tabela
Santos: nove pontos em nove jogos (iniciou a rodada na sexta posição)
Bragantino: 12 pontos em nove jogos (iniciou a rodada na sétima posição)
Prováveis escalações
SANTOS: Stefane; Leidiane, Ana Alice, Pardal, Larissa Vasconcelos; Rafa Andrade, Suzane Pires, Thaisinha; Analuyza, Samara e Laryh
Técnico: Caio Couto
BRAGANTINO: Alice; Ilana, Stella, Catarina e Dos Santos; Lelê, Vivian e Laura Valverde; Gaby Santos, Isa Rangel e Jane Tavares
Técnico: Humberto Simão
Arbitragem
Não divulgada.