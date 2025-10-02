Topo

Santos x Bragantino: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Paulista feminino

02/10/2025 08h00

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista feminino, o Santos recebe o Bragantino na Vila Belmiro, às 17h (de Brasília).

Onde assistir: a partida será transmitida pelo Youtube do Paulistão.

Posições na tabela

Santos: nove pontos em nove jogos (iniciou a rodada na sexta posição)

Bragantino: 12 pontos em nove jogos (iniciou a rodada na sétima posição)

Prováveis escalações

SANTOS: Stefane; Leidiane, Ana Alice, Pardal, Larissa Vasconcelos; Rafa Andrade, Suzane Pires, Thaisinha; Analuyza, Samara e Laryh

Técnico: Caio Couto

BRAGANTINO: Alice; Ilana, Stella, Catarina e Dos Santos; Lelê, Vivian e Laura Valverde; Gaby Santos, Isa Rangel e Jane Tavares

Técnico: Humberto Simão

Arbitragem

Não divulgada.

