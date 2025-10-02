'Novo' Santos de Vojvoda ainda briga contra Z-4? Colunistas debatem

O Santos segue pressionado na luta contra o rebaixamento, apesar de mostrar evolução sob o comando de Juan Pablo Vojvoda, avaliaram Fabíola Andrade e Juca Kfouri, no Fim de Papo.

O time ocupa a 16ª colocação, com 28 pontos, cinco acima do Juventude, que abre a zona da degola. Mesmo com nove reforços e novo técnico, a equipe ainda não engatou sequência de vitórias.

Fabíola: Empate com Grêmio fi horrível para o Santos

Sim [corre risco de rebaixamento. É o primeiro time ali perto da zona do rebaixamento, tem 28 pontos. O Juventude, 23 -- são 5 pontos que separam. É uma boa diferença, mas é lógico que corre risco, tem muito campeonato ainda pela frente, essa foi a 26ª rodada. Esse resultado foi horrível para o Santos, principalmente porque o Grêmio está em uma situação mais confortável.

Fabiola Andrade

Juca: Vojvoda tem 'sorte' de não poder escalar Neymar

Já se vê a participação do Voivoda na organização do time do Santos. É verdade que ele contou com a sorte de o Santos perder o Neymar e poder jogar com 11 jogadores, que era uma coisa que o técnico anterior não teve. tinha que escalar o Neymar e jogava com 10 e dependia de um lance de bola parada do Neymar.

Enfim, eu acho que o Santos fez por merecer o 1x1 e vejo alento no time do Santos, do ponto de vista de sair do rebaixamento. É pouco para o Santos, é pouquíssimo para o Santos, como é pouco para o Corinthians, e é a mesma meta, não cair.

Juca Kfouri

Nem time top do Brasil hoje gostaria do Neymar. Então, vamos ver os times que estão brigando [pelo título brasileiro]: Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Você acha que algum desses três ia querer receber o Neymar? Jamais.

Danilo Lavieri

O Palmeiras não tem tempo de luto: foi eliminado pelo Corinthians, teve bomba na academia de futebol, protesto, pedido de cabeça do Abel, do Anderson Barros, ganhou do Ceará de virada. O Palmeiras agora perdeu do Bahia. 3 a 0 no Vasco, que vinha no seu melhor momento da temporada. O Palmeiras reage rápido aos problemas e num campeonato de pontos corridos isso é muito fundamental.

Danilo Lavieri

O Corinthians foi prejudicado, muito prejudicado pela arbitragem. Não achei que foi pênalti. Já teve a polêmica de o pênalti ter sido marcado depois do tempo que a gente imaginava de acréscimo. O pênalti não teve o impacto o suficiente. Foi um puxão ali que o Bruno Henrique se aproveitou, sentiu a camiseta, o uniforme puxar um pouquinho, desabou na área.

Danilo Lavieri

