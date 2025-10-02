Santos se reapresenta após empate e inicia preparação para enfrentar o Ceará

Na tarde desta quinta-feira, o Santos se reapresentou após o empate em 1 a 1 contra o Grêmio, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. O elenco santista deu início à preparação para o confronto diante do Ceará, também pela Série A.

No CT Rei Pelé, os jogadores que atuaram por 45 minutos ou mais na partida contra o Grêmio realizaram atividades regenerativas. Já os demais atletas trabalharam normalmente no gramado e participaram de um treino técnico comandado pelo treinador Juan Pablo Vojvoda.

Dúvidas e desfalques

Para a partida, Vojvoda seguirá sem poder contar com Neymar. Nesta quinta-feira, o atacante fez trabalhos na academia do CT. Ele está em recuperação de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita e deve ficar afastado por cerca de um mês.

Já os meio-campistas Victor Hugo e Bontempo são tratados inicialmente como dúvida. A tendência, porém, é que ambos ainda sejam desfalques para Vojvoda, uma vez que ainda não devem reunir condições de jogo. O primeiro se recupera de uma lesão no adutor da coxa esquerda, enquanto o segundo trata uma contusão no músculo adutor da coxa direita.

Neymar trabalhou na academia (Foto: Reprodução/Instagram @neymarjr)

Situação do Santos no Brasileiro

Com o empate contra o Grêmio, o Santos segue beirando a zona do rebaixamento. A equipe de Juan Pablo Vojvoda está na 16ª colocação, com 28 pontos, cinco a mais que o Juventude, que abre o Z4. A diferença para o primeiro da zona da degola, no entanto, pode diminuir caso o Vitória (18º, com 22) supere o Ceará, em casa, nesta quinta-feira.

Santos: 16º colocado, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e 11 derrotas)

Próximos jogos do Santos

Ceará x Santos (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(27ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 05 de outubro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)