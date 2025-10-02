Topo

Esporte

Santos perde do Bragantino e amarga terceira derrota seguida no Paulista

Rafa Andrade, do Santos, em ação contra o Red Bull Bragantino pelo Paulistão feminino - Foto: Fernanda Luz/Ag. Paulistão
Rafa Andrade, do Santos, em ação contra o Red Bull Bragantino pelo Paulistão feminino Imagem: Foto: Fernanda Luz/Ag. Paulistão

02/10/2025 19h03

O Santos perdeu para o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira, por 1 a 0, na Vila Belmiro, em jogo atrasado da sétima rodada do Campeonato Paulista feminino. O gol do Massa Bruta foi marcado por Pamela dos Santos.

Situação na tabela

Com o resultado, o Santos amargou a terceira derrota consecutiva no Paulista feminino. As Sereias da Vila caíram para a sétima posição, com nove pontos, e estão fora da zona de classificação às semifinais. Já o Red Bull Bragantino pulou para a quinta colocação e alcançou os 12 pontos.

O gol do jogo

O Red Bull Bragantino inaugurou o marcador aos 44 minutos do primeiro tempo. Martina apareceu do lado direito e cruzou para dentro da área. Dos Santos se livrou da marcação e cabeceou firme para o fundo das redes.

Próximos jogos das equipes

SANTOS

  • Santos x Taubaté (11ª rodada do Campeonato Paulista feminino)
  • Data e horário: 02/11 (domingo), com horário a definir
  • Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

RED BULL BRAGANTINO

  • Palmeiras x Red Bull Bragantino (11ª rodada do Campeonato Paulista feminino)
  • Data e horário: 02/11 (domingo), com horário a definir
  • Local: Arena Crefisa Barueri, em Barueri (SP)

