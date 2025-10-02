Topo

Sabino valoriza vitória em Fortaleza com um a menos em campo: "Esse é o São Paulo"

02/10/2025 21h41

O zagueiro Sabino saiu satisfeito com a postura do São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza, nesta quinta-feira, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. O time tricolor jogou com um homem a menos em campo desde os 20 minutos do primeiro tempo, mas, ainda assim, conseguiu o triunfo fora de casa.

"Importante, vitória muito importante. Acho que o contexto do jogo explica muito bem nossa luta, nossa garra. Jogar com um a menos é muito difícil, ainda mais aqui em Fortaleza, muito calor, o campo não é dos melhores. Mas, esse é o São Paulo desde a chegada do Crespo, um São Paulo que luta, que se entrega, e hoje foi a demonstração disso", disse Sabino à Record.

O São Paulo sofreu com a expulsão de Rigoni após dura entrada em Deyverson em um lance de dividida logo no início do jogo. A partir de então, os comandados de Crespo tiveram de ter personalidade e correr em dobro para sustentar a vitória parcial por 1 a 0 construída quando ainda havia igualdade numérica.

No segundo tempo, o Fortaleza ficou ainda mais ofensivo na busca pelo empate, mas o São Paulo se manteve bem postado e ainda foi letal em um dos contra-ataques puxados para "matar o jogo" já nos minutos finais com Luciano.

O resultado encerrou uma sequência de quatro derrotas do São Paulo na temporada. O Tricolor foi a 38 pontos, se mantendo na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, dois tentos a menos que o Bahia, último integrante do G6, grupo que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

O São Paulo volta a campo no próximo domingo, às 16h (de Brasília), quando terá pela frente o Palmeiras no clássico que será disputado no Morumbis, pelo Brasileirão.

