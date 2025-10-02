Topo

Esporte

Rigoni é expulso e vira desfalque para o São Paulo no Choque-Rei

02/10/2025 20h16

Emiliano Rigoni foi expulso ainda no primeiro tempo da partida entre Fortaleza e São Paulo, nesta quinta-feira, na Arena Castelão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante argentino acabou atingindo Deyverson em um lance de dividida com uma solada e, após revisão do VAR, recebeu o cartão vermelho quando o relógio marcava apenas 20 minutos de jogo.

Com a expulsão, Emiliano Rigoni terá de cumprir suspensão na próxima rodada do Brasileirão, justamente no clássico contra o Palmeiras, domingo, no Morumbis, às 16h (de Brasília).

Embora ainda não tenha deslanchado com a camisa tricolor desde que retornou ao clube, Rigoni é uma das poucas opções do técnico Hernán Crespo para o setor ofensivo, que conta com muitos jogadores lesionados, como Calleri, André Silva e Ryan Francisco.

Sem Rigoni, as opções do São Paulo para as pontas são Ferreirinha e Lucca. Tapia, que contra o Fortaleza jogou mais como um homem de referência dentro da área, também pode cair pelos lados de campo.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Evangelista passa por cirurgia após sofrer lesão no Palmeiras e atualiza: "Foi um sucesso"

Vitória se reabilita em estreia de Jair Ventura no Barradão, bate Ceará e se aproxima do Santos

Cuiabá cede empate ao Paysandu e desperdiça chance de dormir colado no G4

'Trionda' será a bola oficial da Copa do Mundo de 2026

Vitória bate Ceará no Barradão e respira na luta contra o rebaixamento

Vitória ganha do Ceará e diminuiu distância para o Santos no Brasileiro

Rigoni é expulso e vira desfalque para o São Paulo no Choque-Rei

Santos se reapresenta após empate e inicia preparação para enfrentar o Ceará

Adidas apresenta bola da Copa do Mundo 2026; veja detalhes da Trionda

Coritiba x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Athletic x Amazonas pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações