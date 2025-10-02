Rigoni é expulso e vira desfalque para o São Paulo no Choque-Rei

Emiliano Rigoni foi expulso ainda no primeiro tempo da partida entre Fortaleza e São Paulo, nesta quinta-feira, na Arena Castelão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante argentino acabou atingindo Deyverson em um lance de dividida com uma solada e, após revisão do VAR, recebeu o cartão vermelho quando o relógio marcava apenas 20 minutos de jogo.

Com a expulsão, Emiliano Rigoni terá de cumprir suspensão na próxima rodada do Brasileirão, justamente no clássico contra o Palmeiras, domingo, no Morumbis, às 16h (de Brasília).

Embora ainda não tenha deslanchado com a camisa tricolor desde que retornou ao clube, Rigoni é uma das poucas opções do técnico Hernán Crespo para o setor ofensivo, que conta com muitos jogadores lesionados, como Calleri, André Silva e Ryan Francisco.

Sem Rigoni, as opções do São Paulo para as pontas são Ferreirinha e Lucca. Tapia, que contra o Fortaleza jogou mais como um homem de referência dentro da área, também pode cair pelos lados de campo.