Ramón e Emiliano vêem Inter sem confiança e pedem time mais eficiente após empate

02/10/2025 08h52

Com um gol no apagar das luzes, em um pênalti polêmico, o Internacional arrancou um empate em 1 a 1 contra o Corinthians nesta quarta-feira, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Ramón Díaz acredita que a equipe colorada está sem confiança na competição.

"Eu acredito que falta confiança. Os jogadores são de alto nível e de categoria. Nós estamos vendo um grande esforço para melhorar e recuperar o time. Com o tempo vamos ver um Internacional diferente, um Inter como o dos primeiros 15 minutos, que pressiona e cria situações", disse o técnico Ramón Díaz.

Mais eficiência

Em seguida, Emiliano Díaz falou as bolas paradas do Inter, enquanto Ramón pediu mais eficiência do time gaúcho.

"Nós temos que melhorar em todos os setores da nossa equipe, inclusive na parte defensiva. Estamos sofrendo com as bolas cruzadas, temos que trabalhar melhor nisso, assim na criação de jogo também", disse Emiliano.

"No início do jogo tivemos duas, três chances. São nesses momentos que pode se resolver um jogo. Queremos continuar trabalhando e vamos corrigir os problemas. Tomamos um gol que temos que trabalhar, mas, com o tempo, vamos melhorar em todos os aspectos", disse Ramón.

Ricardo Duarte / Internacional

  • Com o empate, o Inter permanece perto da zona de rebaixamento, na 15ª posição com 29 pontos após 25 jogos. O próximo compromisso do Colorado da competição é neste sábado, quando receberá o Botafogo no Beira-Rio, às 18h30 (de Brasília).

