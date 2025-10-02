Quem é Isac, zagueiro da base relacionado pelo São Paulo contra o Fortaleza

Vindo de quatro derrotas consecutivas, o São Paulo tenta reencontrar o caminho das vitórias. O Tricolor visita o Fortaleza na noite desta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a delegação que viajou ao Ceará conta com uma novidade.

Diantes dos desfalques do São Paulo no setor defensivo, o técnico Hernán Crespo cedeu uma oportunidade de ouro a um jovem garoto da base. O zagueiro Isac, de 18 anos, foi relacionado pela primeira vez no profissional e integra a lista de jogadores que devem encarar o Fortaleza.

Mas afinal, quem é Isac?

Isac é natural da cidade de Brejo Santo, no Ceará. O zagueiro teve suas primeiras experiências no futebol no Sport, onde começou a carreira ao atuar pelo sub-17 e também pelo sub-20. O jogador, porém, pouco ficou por lá, uma vez que foi comprado pelo Red Bull Bragantino ainda em 2022.

Pelo clube de Bragança Paulista, Isac se destacou pela equipe sub-20, sobretudo em 2024. Naquele ano, ainda sob o comando do técnico Pedro Caixinha, fez sua estreia no profissional - disputou cerca de 20 minutos na derrota por 1 a 0 para o Guarani, pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

Ainda em 2024, Isac também foi relacionado para o duelo contra o Vasco, pela 22ª rodada da Série A, mas não saiu do banco de reservas. Com o desempenho na base e a projeção de futuro, o zagueiro despertou a atenção do São Paulo, que o contratou em definitivo em fevereiro deste ano, com contrato até o final de 2027.

Isac, zagueiro do sub-20 do São Paulo

Nesta temporada, Isac foi peça importante do sub-20 do São Paulo. O defensor disputou 24 partidas, sendo titular em 16. Pelo Brasileiro da categoria, por exemplo, ele fez 12 jogos e somou, em média, 3.8 cortes por jogo, além de ter recuperado 7.8 bolas por partida. Ele ainda teve média de 90% de acerto nos passes. Os dados são do Sofascore.

O garoto também acumula passagens pela Seleção Brasileira de base. O zagueiro, inclusive, foi convocado e integrou o elenco que foi campeão do Campeonato Sul-Americano sub-17 em 2023.

Isac parece ter agradado à comissão técnica de Crespo. O jovem de 18 anos já havia treinado junto ao elenco profissional em agosto deste ano, mas nunca foi relacionado. Agora, em razão das muitas baixas na zaga, ganhou a primeira oportunidade no profissional. Resta saber se Crespo promoverá a estreia do garoto.

Baixas de peso na zaga

O técnico Hernán Crespo precisará quebrar a cabeça para escalar a zaga do São Paulo contra o Fortaleza. Quatro dos cinco zagueiros do elenco estão fora: Arboleda está suspenso, enquanto Alan Franco (sobrecarga na coxa direita), Rafael Tolói (lesão na coxa esquerda) e Ferraresi (lesão no adutor esquerdo) estão machucados.

Com isso, a única opção disponível no elenco principal é Sabino. O jovem volante Negrucci pode atuar improvisado na zaga e deve ganhar a vaga ao lado do companheiro. A falta de jogadores para o setor defensivo deve fazer com que Crespo repense o sistema 3-5-2 que vinha utilizando desde sua chegada.

Desse modo, sendo o único zagueiro de origem a viajar com o restante do elenco, Isac deve ficar ao menos no banco de reservas contra o Fortaleza. Em caso de necessidade ou emergência, o garoto pode ser acionado por Crespo.

Situação do São Paulo no Brasileiro

O São Paulo estacionou na tabela do Brasileirão e aparece na oitava colocação, com 35 pontos. O Tricolor vive um momento ruim na temporada e, além de ter sido eliminado da Libertadores, amarga uma sequência de quatro derrotas consecutivas.

São Paulo: oitavo colocado, com 35 pontos (nove vitórias, oito empates e oito derrotas)

? Confira as imagens e informações do último treino do Tricolor antes do duelo com o Fortaleza.#VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/mRHPXIV98E ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) October 1, 2025

Próximos jogos do São Paulo

São Paulo x Fortaleza (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(26ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 02/10 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)