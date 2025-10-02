Provável titular em amistoso do Brasil, Hugo Souza confirma ausência em Santos x Corinthians

Hugo Souza, do Corinthians, já se antecipou e confirmou ausência no clássico contra o Santos, no dia 15 de outubro, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro irá defender a Seleção Brasileira na véspera do jogo, em um amistoso diante do Japão, em Tóquio.

O amistoso entre Brasil e Japão está marcado para as 7h30 (de Brasília) do dia 14, um dia antes do clássico alvinegro. E, conforme dito pelo técnico da Seleção, Carlo Ancelotti, Hugo deve ser titular na partida.

O treinador italiano pretende dar uma chance ao arqueiro alvinegro diante do Japão. Antes disso, a Canarinho tem outro compromisso, contra o Coreia do Sul, no dia 10, quando Ederson deve jogar. Portanto, por conta da longa viagem de retorno ao Brasil e do fuso horário, Hugo não terá condições de defender o Corinthians contra o Santos.

"Infelizmente, não vou conseguir ajudar a nossa equipe na volta por conta do fuso horário, a viagem é muito longa. Tenho certeza que, independente de quem jogar, seja o Longo, o Kauê ou o Donelli, está muito preparado. Eu brinco que sou o pior dos quatro, se eu der brecha, eles passam por cima", brincou o goleiro, que comemorou mais uma convocação.

"Fico feliz por mais uma convocação. Servir meu país é uma honra, a concorrência é muito grande. Muito feliz com a declaração do mister Ancelotti também, feliz em saber que ele quer me ver jogar, vestindo a camisa da Seleção. É o sonho de qualquer jogador. Se isso se concretizar, estou pronto. É para isso que me preparei a vida inteira", afirmou após o empate do Timão com o Internacional, nesta quarta-feira, no Beira-Rio.

Sem Hugo, quem joga?

Atualmente, o Corinthians tem outros três goleiros à disposição no seu elenco principal, além de Hugo Souza. São eles: Felipe Longo, Kauê e Matheus Donelli.

Donelli era o reserva imediato, mas perdeu espaço e não está sequer sendo relacionado para os jogos da equipe por opção técnica de Dorival. Sendo assim, a tendência é que Felipe Longo ou Kauê estreiem na meta alvinegra.

Formados nas categorias de base do clube, ambos nunca jogaram pelo time principal e podem receber a primeira oportunidade justamente em um clássico. Felipe Longo (20 anos), embora mais jovem que Kauê (21), larga na frente da disputa.

Números de Hugo Souza

Hugo Souza é tido como um dos principais jogadores e líderes do Corinthians desde o ano passado. Ao todo, são 81 jogos disputados com a camisa alvinegra, sendo 33 sem sofrer gols. Além disso, neste período, ele defendeu oito pênaltis.

Esta é a quarta convocação do goleiro à Seleção Brasileira, sendo a terceira na era Carlo Ancelotti.

Próximo jogo do Corinthians