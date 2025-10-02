Primavera x XV de Piracicaba: informações de ingressos para final da Copa Paulista

A primeira final da Copa Paulista 2025 entre Primavera e XV de Piracicaba será disputada neste domingo, às 15 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Os ingressos já podem ser adquiridos pelos torcedores das duas equipes.

Como comprar

Os ingressos para a decisão estarão disponíveis através do portal Total Ticket. A bilheteria física, no dia do jogo, será diretamente no estádio Moisés Lucarelli.

O pagamento poderá ser feito apenas via PIX, e cada torcedor poderá adquirir até dois ingressos por CPF. Não haverá cadeiras numeradas: os assentos serão ocupados por ordem de chegada, o que reforça a importância de chegar cedo para garantir um bom lugar.

Gratuidade e meia-entrada

Haverá ingressos gratuitos para crianças menores de 12 anos, mas em número limitado e sujeitos à disponibilidade no momento da retirada. Já a meia-entrada será concedida mediante apresentação de comprovante válido para estudantes, idosos a partir de 60 anos e aposentados. O benefício é pessoal e intransferível, exigindo documentação no ato da compra e também na entrada do estádio.

Preços dos ingressos