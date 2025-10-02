Presidente do Santos opina sobre novo calendário do futebol brasileiro: "Leque de novas oportunidades"

Presidente do Santos, Marcelo Teixeira se posicionou sobre a mudança de calendário do futebol brasileiro. O mandatário acredita que as alterações impostas pela CBF podem ser benéficas, tanto para os clubes quanto para os jogadores.

"Essas mudanças para 2026 já estão inseridas em um contexto de ano de Copa do Mundo. Em 2025, por exemplo, já tivemos um calendário impactado com a realização do Mundial de Clubes, e que de certa forma foi necessária a readequação nas datas das finais da Copa do Brasil e a antecipação do término do Brasileirão. O novo calendário de competições estabelecido pela CBF será uma experiência para iniciarmos a temporada já com o Brasileirão, conciliando com os Estaduais", disse.

"Pode representar um passo importante para o futebol brasileiro na valorização de seu produto. São mudanças estruturais que abrem um leque de novas oportunidades comerciais e novos meios de receita e engajamento com a torcida, seja nos estádios ou no ambiente digital. Além disso, também devem potencializar a performance dos nossos atletas e o nível técnico dos nossos principais campeonatos, que têm ganhado cada vez mais visibilidade e notoriedade no mundo todo", completou.

O novo calendário

A CBF apresentou o novo calendário do futebol brasileiro na quarta-feira. A agenda de jogos, divulgada por Samir Xaud, presidente da entidade, e Julio Avellar, diretor de competições, será válida para o quadriênio de 2026 a 2029.

Antecipação de estaduais e nacionais

Os estaduais terão início no dia 11 de janeiro de 2026 e terminam 8 de março. Além disso, os torneio terão menos datas - de 16 para 11.

O Campeonato Brasileiro terá seu pontapé inicial em 28 de janeiro. Por conta da Copa do Mundo, o calendário será interrompido no meio do ano. Assim, o Brasileirão seguirá estendido até dezembro, com término previsto para o dia 2.

Aumento da Copa do Brasil e nova fórmula

A Copa do Brasil encerrará os jogos do futebol brasileiro, com término previsto para 6 de dezembro. A competição também teve um aumento significativo, passando de 92 para 126 equipes.

Com esse crescimento, a estrutura foi completamente alterada, passando a contar com nove fases. As quatro primeiras serão eliminatórias em jogo único, entre equipes classificadas via estaduais, regionais e Séries C e D. Todas as equipes da Série A se juntarão aos 12 times classificados para a quinta fase, quando terão início os mata-matas de ida e volta até a final.

A decisão também mudou. Em vez dos tradicionais jogos de ida e volta, a final será em partida única. A CBF ainda divulgará o estádio do duelo decisivo.

Criação da Copa Sul-Sudeste e mudanças nos regionais

A CBF também alterou a estrutura dos torneios regionais. Os times que disputarem competições da Conmebol não participarão desses torneios. Além disso, a entidade criou a Copa Sul-Sudeste, que seguirá os moldes da Copa do Nordeste e da Copa Verde como competição regional dessas regiões do país.

Todos os regionais foram padronizados, com fases de grupos e mata-matas para definir os campeões. Os vencedores garantirão vaga na terceira fase da Copa do Brasil subsequente.