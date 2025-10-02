Topo

Portuguesa decide usar o Canindé para mandar jogos do Paulistão 2026

02/10/2025

A Portuguesa usará o Estádio do Canindé para mandar seus jogos pela edição de 2026 do Campeonato Paulista. A decisão foi anunciada pelo coordenador de futebol Marco Antônio nesta quinta-feira, durante a apresentação do técnico Fábio Matias.

"Por questões burocráticas (envolvendo o início das obras do Novo Canindé) e pela antecipação do Paulistão, que terá menos datas e devem ser apenas quatro jogos em casa na primeira fase, nós vamos jogar no Canindé. Isso já está definido para o Campeonato Paulista", explicou.

A medida foi comemorada pelo recém-chegado Fábio Matias. "Para o Paulistão, o ideal é ter um gramado top e o Canindé tem condições de oferecer um gramado de alto nível para nós", disse o técnico, apresentado no CT do Parque Ecológico.

Foco no Paulistão

O elenco da Portuguesa se apresenta no dia 8 de outubro para iniciar sua preparação para o Campeonato Paulista de 2026. Com as mudanças no calendário anunciadas pela CBF, os torneios estaduais devem ser disputados entre os dias 11 de janeiro e 15 de março.

