Por que Hugo e Fabrício Bruno são os únicos do Brasil na lista de Ancelotti

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, e o zagueiro Fabrício Bruno, do Cruzeiro, foram os únicos jogadores atuando no futebol brasileiro convocados para os próximos amistosos da seleção brasileira.

A escolha do técnico Carlo Ancelotti para os jogos contra Coreia do Sul e Japão foi priorizar jogadores que atuam no futebol europeu, para minimizar os efeitos da viagem e do fuso horário no grupo.

Mas Hugo e Fabrício foram a exceção. E há um contexto específico para isso.

Segundo Ancelotti, a data Fifa será importante para Hugo porque ele será o titular contra o Japão.

Será uma oportunidade em um momento de lesão do titular Alisson. Ederson, por sua vez, deve jogar contra a Coreia do Sul.

"Creio que num jogo vá jogar o Ederson, em outro vá jogar o Hugo, porque queremos vê-lo atuando com a camisa do Brasil. É uma camiseta que habitualmente pesa. Creio que toda a comissão tem muita confiança nestes goleiros", explicou Ancelotti.

Hugo, inclusive, foi elogiado por Ancelotti por fazer o "simples": defender bem com as mãos quando a bola vai no gol. O técnico até minimizou a moda do futebol moderno de valorizar os goleiros pelo que fazem com os pés.

Fabrício Bruno também será titular contra os japoneses, no segundo amistoso da data Fifa.

O zagueiro cruzeirense já atuou na derrota para a Bolívia e agradou Ancelotti. Fabrício disse até que foi "tranquilaço" jogar na altitude de 4.100m em El Alto.

Ancelotti se viu sem várias opções para a zaga entre os que jogam na Europa.

"Tivemos a lesão do Marquinhos e possivelmente do Bremer, que poderia estar nessa convocação. Precisamos de um zagueiro. Gostei do seu jogo contra a Bolívia, numa condição muito complicada. É a oportunidade de estar disponível para o segundo jogo", explicou o treinador.

Embora os dois jogadores estejam bem cotados na seleção, a volta da data Fifa será uma dor de cabeça para Corinthians e Cruzeiro.

O Brasil joga terça de manhã (horário de Brasília) no Japão. Tanto Corinthians quanto Cruzeiro têm jogos pelo Brasileirão já na noite de quarta-feira por aqui. E os dois são clássicos.

O time de Hugo Souza pega o Santos, na Vila Belmiro, enquanto o Cruzeiro encara o Atlético-MG, na Arena MRV.

