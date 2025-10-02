Popó desabafa após seu filho ser ameaçado por agredir Wanderlei Silva

A luta entre Acelino 'Popó' Freitas e Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2, realizada no último sábado (27), foi marcada não apenas pela vitória polêmica do tetracampeão mundial de boxe, mas também por uma briga generalizada no ringue após o término do combate. O episódio, que envolveu membros das duas equipes, ganhou novos contornos nesta semana com declarações públicas e promessas de ações judiciais.

Em seu perfil no 'Instagram', Popó publicou nesta quarta-feira (1) um desabafo em tom pessoal e emocionado, saindo em defesa do filho, Rafael Freitas - protagonista de um dos momentos mais controversos da confusão (clique aqui ou veja abaixo). Durante o tumulto, o jovem acertou um soco no rosto do 'Cachorro Louco', que desmaiou, foi levado ao hospital e precisou levar pontos, além de ser diagnosticado com fratura no nariz.

"Você errou, sim, como tantos ali, mas sei que sua intenção foi apenas me defender", escreveu o ex-pugilista, que classificou o gesto do filho como um reflexo emocional diante da situação. Popó destacou ainda que Rafael se desculpou publicamente e demonstrou arrependimento, mas reconheceu a gravidade do episódio, afirmando que, se pudesse, voltaria atrás.

A confusão teve início após a desclassificação de Wanderlei, acusado de aplicar cabeçadas ilegais durante o combate, o que encerrou a disputa de forma antecipada. A partir daí, integrantes das duas comitivas subiram ao ringue, dando início a um confronto físico generalizado.

Acusações

Do outro lado, o ex-lutador de MMA classificou a atitude de Rafael como "covarde" e "criminosa", afirmando que vai levar o caso à Justiça. Segundo ele, a agressão aconteceu de forma inesperada, sem qualquer possibilidade de defesa.

Em sua postagem, Popó também relembrou que foi atacado, o que o levou a ser hospitalizado e passar por uma cirurgia na mão. Ele sugeriu que pessoas com interesses externos podem estar influenciando o posicionamento do ex-adversário, embora tenha reiterado seu respeito por Wanderlei como ídolo dos esportes de combate.

Leia a íntegra da publicação:

"Filho, seja forte nas adversidades. Você está sendo ameaçado de todos os lados, mas quem conhece seu coração sabe que não merece isso. Você não está sozinho. Seu pai sofreu no ringue: durante a luta e depois. Sofri com jogo sujo e golpes ilegais conscientes, que levaram meu adversário à desclassificação e me deram a vitória. Ele queria vencer a qualquer custo, minando minha capacidade de lutar. Sei o quanto você ficou apreensivo e reagiu na emoção. Você errou, sim, como tantos ali, mas sei que sua intenção foi apenas me defender. Você pediu desculpas publicamente - e isso eu admiro, pois ninguém do outro lado teve a hombridade de fazer o mesmo. Seu gesto foi nobre, mas não querem te ouvir. Também não querem ouvir a mim, que tenho feito apelos pela paz, ignorados mesmo após antes eu ter sido covardemente atacado por profissionais da luta, sem chance de defesa. Fui hospitalizado, operei e desfalquei uma luta anunciada, com prejuízos. Se querem resolver na justiça, teremos que estar prontos. Eu e você, juntos, em família. Contra quem nos atacou, contra as inverdades que espalham a cada minuto. Na justiça, teremos que nos defender e atacar - com a verdade. A vida é assim, meu filho. Está claro que tentei conter o time - pessoas da nossa família, do meu sangue. Curiosamente, o filho do meu adversário foi o primeiro a desferir golpes, enquanto os meus protestavam em gestos e palavras. Foi duro para eles também verem os golpes ilegais que sofri, proibidos até no MMA, pelo risco à vida. Nada justifica o ímpeto deles, e eu não quero isso. Se pudesse voltar atrás, eu voltaria - já disse isso. Antes de qualquer golpe atingir meu adversário, eu já estava caído nas cordas, sendo agredido covardemente por profissionais experientes da luta. Estou estarrecido. Triste. Envergonhado. Infelizmente, meu oponente, a quem mantenho o respeito como ídolo, está sendo levado a erro por pessoas que só querem se aproveitar dele. É triste. Rafael, você não precisava me defender. Esse é o meu papel. Nós conversamos e te repreendi, mas sei o filho maravilhoso que eu tenho e as bases em que você foi criado. Não tenha medo. Seu pai está aqui. Estamos juntos. Fique firme. Eu te amo."

