Pendurados passam ilesos e Palmeiras não deve ter novos desfalques para pegar o São Paulo

O Palmeiras entrou em campo contra o Vasco com o alerta ligado já que tinha seis jogadores pendurados, que se recebessem a terceira advertência desfalcariam a equipe no clássico contra o São Paulo. Contudo, nenhum deles tomou cartão amarelo durante a vitória por 3 a 0 no Allianz Parque e Abel Ferreira não deve ter novos problemas para montar sua equipe.

Palmeiras não tem suspensos para pegar o São Paulo

Estavam correndo risco de perder o Choque-Rei o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez, o lateral Piquerez, o meio-campista Emiliano Martínez e os atacantes Vitor Roque e Facundo Torres. Deles, apenas Emiliano não teve minutos em campo.

Além deles, o meia Lucas Evangelista também consta na lista de pendurados. Contudo, o camisa 30 sofreu uma lesão tendínea na coxa direita e precisará passar por cirurgia. Assim, ele será desfalque pelo resto da temporada. Na comissão técnica, o auxiliar Vitor Castanheira também é um dos que tem dois cartões amarelos.

O duelo contra o Vasco rendeu apenas um cartão para Aníbal Moreno, que não estava pendurado.

Baixas confirmadas e possível retorno

Além de Evangelista, o Palmeiras tem mais uma baixa para o Choque-Rei: o Paulinho, que se recupera de uma cirurgia na perna direita feita em julho e segue fora.

Por outro lado, a equipe pode ter o retorno do lateral direito Khellven, em recuperação de um trauma no pé. Ele foi desfalque contra o Bahia e o contra o Vasco, mas pode evoluir até domingo e voltar a ficar à disposição de Abel Ferreira. Caso siga ausente, Giay se mantém como titular.

Situação no Brasileiro

Com a vitória sobre o Vasco, o Palmeiras assumiu a vice-liderança, com 52 pontos. O Alviverde dorme na segunda posição já que o Cruzeiro, que tem 50, ainda joga nesta quinta-feira, contra o líder Flamengo, no Maracanã. O Verdão seca os rivais para se manter em segundo lugar e diminuir a distância para a ponta.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: São Paulo x Palmeiras



Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)



Data e horário: 5 de outubro de 2025 (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Morumbis, São Paulo (SP)