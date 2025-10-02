Paysandu empata no fim, continua na lanterna e frustra aproximação do Cuiabá ao G-4
Paysandu e Cuiabá somaram um empate ruim para ambos na noite desta quinta-feira, por 1 a 1, na Curuzu, em Belém, pela 30ª rodada da Série B do Brasileiro. O time visitante abriu o placar no primeiro tempo com Alejandro Martínez e o mandante igualou na etapa final em cobrança de pênalti convertida por Garcez.
Com o ponto conquistado, o Cuiabá passou a somar 46 pontos, mas não encostou no G-4, e figura na sexta colocação da tabela. O Paysandu segue em situação delicada, com 26 e na 20ª posição, dentro da zona de rebaixamento ao lado de Amazonas, Botafogo-SP e Volta Redonda.
O primeiro tempo teve domínio territorial do Cuiabá e maior presença ofensiva do visitante, que explorou as laterais e criou as oportunidades mais claras. O Paysandu enfrentou dificuldade na saída de bola e na ligação entre setores, o que reduziu a fluidez das investidas.
Uma alteração tática ocorreu ainda na etapa inicial após a saída por lesão de Calebe, o que modificou parcialmente o posicionamento do adversário.
O gol que abriu o placar nasceu aos 31 minutos, em lance construído por David Miguel, que serviu Alejandro Martínez fora da área. O atacante recebeu, ajeitou e acertou um chute com direção ao ângulo, sem chances para o goleiro Matheus Nogueira.
A finalização de longa distância teve efeito direto no andamento do jogo. O Cuiabá passou a controlar mais a posse e a ditar o ritmo, enquanto o Paysandu, nervoso após o gol, buscou o empate por meio de cruzamentos e bolas aéreas nos minutos finais do primeiro tempo.
A etapa complementar manteve aberta a dinâmica do confronto, com o Cuiabá desperdiçando chance clara de ampliar logo no início, quando Carlos Alberto parou em boa intervenção de Matheus Nogueira. O Paysandu teve reação e criou sua melhor oportunidade em finalização de Marlon Douglas, defendida por Luan Polli em uma defesa com os pés que evitou a virada imediata.
A virada de cenário ocorreu aos 39 minutos, quando Jadson cometeu falta dentro da área sobre Carlos Eduardo e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Garcez colocou a bola no canto direito de Luan Polli, igualando o placar por 1 a 1.
Na sequência da competição, o Paysandu visita o Botafogo-SP na terça-feira (7), às 21h35, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). O Cuiabá volta a campo na quarta-feira (8), às 19h, para receber o Novorizontino na Arena Pantanal.
FICHA TÉCNICA
PAYSANDU 1 X 1 CUIABÁ
PAYSANDU - Matheus Nogueira; Edilson Júnior, Maurício Antônio, Thalisson e Reverson; Ronaldo Henrique (Petterson), André Lima (Ramon) e Denner (Carlos Eduardo); Marlon (Wendel), Denilson (Rossi) e Garcez. Técnico: Márcio Fernandes.
CUIABÁ - Luan Polli; Mateusinho (Nino Paraíba), Bruno Alves, Sander e Max; Calebe (Guilherme Mariano), Denilson e David Miguel; Alejandro Martínez (Lucas Mineiro), Alisson Safira (Nathan Cruz) e Carlos Alberto (Jadson). Técnico: Eduardo Barros.
GOLS - Alejandro Martínez, aos 32 minutos do primeiro tempo; Garcez, aos 39 do segundo.
CARTÕES AMARELOS - Reverson e Petterson (Paysandu); Mateusinho e Guilherme Mariano (Cuiabá).
ÁRBITRO - Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).
RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.
LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).