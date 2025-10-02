Topo

Robinho Jr. volta após ser 'rebaixado' para o sub-20 e incendeia o Santos

Robinho Jr em ação durante Santos x Grêmio, duelo do Brasileirão - Jota Erre/AGIF
Robinho Jr em ação durante Santos x Grêmio, duelo do Brasileirão Imagem: Jota Erre/AGIF
do UOL

Gabriela Brino

Colaboração para o UOL

02/10/2025 05h30

O atacante Robinho Jr. foi destaque no Santos no empate por 1 a 1 com o Grêmio ontem, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, logo após ser 'rebaixado' para o time sub-20 na última semana.

O que aconteceu

Robinho Jr incendiou o Santos nos minutos finais contra o Grêmio. O garoto entrou bem e ajudou o time a empatar o jogo.

O jovem de 17 anos teve apenas dois jogos com o técnico Vojvoda, que ainda o vê em processo de amadurecimento. Robinho jogou apenas nove minutos contra o Atlético-MG e 20 contra o Grêmio. Com Cleber Xavier, ele até brigou pela titularidade.

Ainda sem espaço definitivo, Robinho foi 'rebaixado' para o time sub-20 na última semana para não perder ritmo de jogo e teve atuação discreta na vitória contra o Corinthians. O jogo foi válido pelas oitavas do Campeonato Paulista da categoria.

Em contrapartida, a estratégia de mantê-lo 'quente' para jogos de tabela o ajudou a ser eficiente com Vojvoda no empate contra o Grêmio. A ideia foi dar minutagem ao jogador.

O treinador vê potencial no Menino da Vila e quer utilizá-lo, mas não quer queimar etapas e ainda o observa de perto. Vojvoda esteve na Vila Belmiro e acompanhou de perto o jogo entre Santos e Corinthians, pelo Paulistão sub-20, em que JP Chermont também foi titular.

