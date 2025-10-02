Palmeiras se reapresenta e inicia preparação para clássico contra o São Paulo

O Palmeiras se reapresentou na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol, após a vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, no Allianz Parque, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flaco López (duas vezes) e Vitor Roque anotaram os gols palmeirenses. O resultado deixou o time de Abel Ferreira na vice-liderança do torneio.

A equipe alviverde ainda terá mais dois dias de treino antes de enfrentar o São Paulo, em duelo que acontece neste domingo, a partir das 16 horas (de Brasília), no Morumbis, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Como foi o treino?

Como de rotina, os atletas que jogaram mais de 45 minutos contra o Cruzmaltino seguiram o cronograma regenerativo nas salas de musculação, recovery e neurociência da Academia. Enquanto isso, os demais fizeram um treino técnico com um trabalho específico no último terço e jogos em campo reduzido de quatro contra quatro, dando início à preparação para o clássico.

Palmeiras segue com desfalques para o Choque-Rei

O Palmeiras tem, no momento, três jogadores entregues ao Departamento Médico. São eles: Paulinho (cirurgia na perna direita), Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita) e Khellven (trauma no pé). Os dois primeiros são desfalques confirmados para jogo.

Khellven segue em tratamento de sua lesão e não tem treinado com o elenco. Por enquanto, ele segue o cronograma de recuperação com os membros do Núcleo de Saúde e Performance. O lateral foi baixa contra Bahia e Vasco. Com isso, Giay vem ocupando a vaga.

Situação do Palmeiras no Brasileiro

Com a vitória sobre o Vasco, o Palmeiras assumiu a vice-liderança do Brasileirão, com 52 pontos conquistados. O Verdão seca Flamengo e Cruzeiro, que se enfrentam nesta quinta-feira para se manter próximo das primeiras posições.

A equipe de Abel Ferreira tem dois jogos a menos que o Cruzeiro e um a menos que o Flamengo.

Próximos jogos do Palmeiras

Jogo: São Paulo x Palmeiras



Competição: Campeonato Brasileiro (27ª rodada)



Data e horário: 5 de outubro de 2025 (domingo), às 16h (de Brasília)



Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Jogo: Palmeiras x Juventude



Competição: Campeonato Brasileiro (12ª rodada)



Data e horário: 11 de outubro de 2025 (sábado), às 19h (de Brasília)



Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)