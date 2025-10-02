Palmeiras irá acionar Flamengo na Justiça por bloqueio de R$ 77 milhões

A briga entre Palmeiras e Flamengo nos bastidores envolvendo a Libra ganhou mais um capítulo. O clube paulista irá acionar o rival na Justiça por conta da liminar obtida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para travar os repasses de uma parcela dos direitos de TV do Campeonato Brasileiro, que seria distribuída aos clubes da Libra.

Além de Palmeiras e Flamengo, fazem parte do grupo ABC, Atlético-MG, Bahia, Brusque, Grêmio, Guarani, Paysandu, Red Bull Bragantino, Remo, Santos, Sampaio Corrêa, São Paulo, Vitória e Volta Redonda.

A informação de que o Verdão entrará na Justiça para resolver a situação com o Rubro-Negro foi publicada, inicialmente, pelo ge, e confirmada pela Gazeta Esportiva.

O que aconteceu?

Na última semana, o Flamengo conseguiu uma liminar no TJ-RJ para travar o repasse de R$ 77 milhões, referente a uma das parcelas do contrato firmado entre a Libra (Liga do Futebol Brasileiro) e a TV Globo sobre os ganhos com o pay-per-view.

O Palmeiras trata a postura do Flamengo como "prepotente e dolosa", além de considerar a estratégia "predatória e torpe". De acordo com o Verdão, a ação do time carioca tenta asfixiar as demais instituições a fim de extrair mais benefícios individuais.

"A postura prepotente e dolosa da atual gestão do Flamengo, infelizmente, não surpreende. Trata-se do mesmo grupo político que, no início do ano, recusou-se a assinar o manifesto da Libra que cobrava providências no combate ao racismo nos gramados sul-americanos", criticou o Palmeiras.

O clube dirigido pela presidente Leila Pereira ressalta, ainda, que seria beneficiado caso a alteração proposta pelo Flamengo fosse confirmada. Contudo, o Verdão destacou que defende o "crescimento coletivo do futebol brasileiro" e quer um "futuro sustentável" para todos os clubes.

A ação do Flamengo

Segundo o Flamengo, o motivo da ação é a insatisfação com os critérios adotados pela Libra para a divisão das receitas de TV, especialmente a fatia de 30% vinculada à audiência do pay-per-view. O clube alega que a divisão atual não reconhece adequadamente seu "poder gerador de receitas", que representa cerca de 47% da torcida total dos times da Libra.