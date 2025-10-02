Topo

Esporte

Palmeiras completa mais de 2 meses imbatível em casa pelo Brasileirão

02/10/2025 11h20

O Palmeiras segue imbatível no Allianz Parque pelo Brasileirão 2025. Nesta quarta-feira, o Verdão venceu o Vasco por 3 a 0, chegando à sua sétima vitória consecutiva como mandante na competição.

Último tropeço foi em julho

A última vez que o Palmeiras não venceu em casa pelo Brasileirão foi no dia 16 de julho, quando empatou por 1 a 1 com o Mirassol. Desde então, já são mais de dois meses apenas com triunfos diante da torcida alviverde.

Campanha sólida no Allianz Parque

Com o resultado, o Palmeiras soma 29 pontos como mandante no torneio, com 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O desempenho coloca o clube como o terceiro melhor mandante do campeonato, atrás apenas de Flamengo e Cruzeiro, ambos com 31 pontos conquistados em casa.

Palmeiras em casa no Brasileirão

Confira abaixo a série de vitórias do Palmeiras como mandante do Brasileirão:

  • 01/10 - Palmeiras 3 x 0 Vasco

  • 20/09 - Palmeiras 4 x 1 Fortaleza

  • 13/09 - Palmeiras 4 x 1 Internacional

  • 25/08 - Palmeiras 3 x 0 Sport

  • 10/08 - Palmeiras 2 x 1 Ceará

  • 26/07 - Palmeiras 1 x 0 Grêmio

  • 20/07 - Palmeiras 3 x 2 Atlético-MG.

