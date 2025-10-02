Onde vai passar Fortaleza x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Fortaleza e São Paulo entram em campo hoje (2), às 19h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O jogo será transmitido pela Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).
O Fortaleza encerrou a sequência sem vitórias e voltou a somar três pontos no Brasileirão. O Leão do Pici recebeu o lanterna Sport e venceu por 1 a 0 na rodada passada.
Do outro lado, o São Paulo acumula a segunda derrota consecutiva no torneio. A equipe de Hernán Crespo enfrentou o Ceará e foi surpreendida, perdendo por 1 a 0 no Morumbi.
Fortaleza x São Paulo -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 2 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
- Local: Castelão, em Fortaleza
- Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)