Topo

Esporte

Onde vai passar Fortaleza x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

02/10/2025 14h30

Fortaleza e São Paulo entram em campo hoje (2), às 19h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido pela Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view).

O Fortaleza encerrou a sequência sem vitórias e voltou a somar três pontos no Brasileirão. O Leão do Pici recebeu o lanterna Sport e venceu por 1 a 0 na rodada passada.

Relacionadas

Belmonte resiste e não deve pedir demissão no São Paulo mesmo após protesto

Rafael Tolói tem lesão, para por até 15 dias e deve perder Choque-Rei

Hernán Crespo reencontra no São Paulo os fantasmas que o derrubaram em 2021

Do outro lado, o São Paulo acumula a segunda derrota consecutiva no torneio. A equipe de Hernán Crespo enfrentou o Ceará e foi surpreendida, perdendo por 1 a 0 no Morumbi.

Fortaleza x São Paulo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 2 de outubro, às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Castelão, em Fortaleza
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (Youtube) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Vanderson e cortado de amistosos contra Coreia e Japão e Ancelotti chama botafoguense Vitinho

Provável titular em amistoso do Brasil, Hugo Souza confirma ausência em Santos x Corinthians

Onde vai passar Fortaleza x São Paulo pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

Seleção: Vanderson é cortado de novo; Ancelotti chama Vitinho, do Botafogo

Deschamps sofre com desfalques na França e convoca estreante do Palace

Fábio Matias é oficialmente apresentado como novo técnico da Portuguesa

Seleção deve enfrentar Senegal e Tunísia nos amistosos de novembro

Em recuperação, Neymar troca camisa com Arthur nos bastidores de Santos x Grêmio

Por seleção, Hugo Souza vira desfalque do Corinthians contra o Santos

Sport estuda pedir anulação de jogo contra o Flu: 'erro de direito claro'

Campeão do UFC, Volkanovski aposta em vitória de Ankalaev contra Alex Poatan