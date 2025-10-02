Topo

Onde vai passar Flamengo x Cruzeiro pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

02/10/2025 15h30

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam hoje (2), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Flamengo segue na liderança do Brasileirão e soma três vitórias nos últimos cinco jogos. Na rodada passada, a equipe de Filipe Luís venceu o Corinthians de virada por 2 a 1, jogando fora de casa.

Do outro lado, o Cruzeiro teve sua sequência de quatro vitórias consecutivas interrompida. O time comandado por Leonardo Jardim visitou o Vasco e foi superado por 2 a 0.

Flamengo x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 2 de outubro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

