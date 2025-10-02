Onde vai passar Flamengo x Cruzeiro pelo Brasileirão? Como assistir ao vivo
Flamengo e Cruzeiro se enfrentam hoje (2), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido pelo Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).
O Flamengo segue na liderança do Brasileirão e soma três vitórias nos últimos cinco jogos. Na rodada passada, a equipe de Filipe Luís venceu o Corinthians de virada por 2 a 1, jogando fora de casa.
Do outro lado, o Cruzeiro teve sua sequência de quatro vitórias consecutivas interrompida. O time comandado por Leonardo Jardim visitou o Vasco e foi superado por 2 a 0.
Flamengo x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 2 de outubro, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
- Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)