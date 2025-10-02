Topo

O que o Brasil precisa fazer para se classificar no Mundial sub-20?

Brasil se complicou no Mundial sub-20 após derrota para o Marrocos Imagem: Raul BRAVO / AFP

02/10/2025 12h20

A derrota da seleção brasileira contra o Marrocos ontem, por 2 a 1, complicou as chances de classificação no Mundial sub-20. Com apenas um ponto somado no grupo da morte, o Brasil de Ramon Menezes precisa de uma combinação de resultados para avançar às oitavas de final em Santiago, no Chile.

O Brasil ocupa a terceira posição no Grupo C, atrás do líder Marrocos (seis pontos), México (dois) e à frente apenas da Espanha, que soma a mesma pontuação que os brasileiros. Na última rodada da fase de grupos, o Brasil encara a Espanha neste sábado, 4, que também perdeu para os africanos na primeira rodada, por 2 a 0, e empatou com o México por 2 a 2.

Dois cenários classificam o Brasil. O primeiro envolve a vitória sobre a Espanha, por qualquer placar, e um tropeço do México diante de Marrocos (empate ou derrota). No segundo caso, a seleção brasileira garante a classificação se empatar com a Espanha, mas os mexicanos perderem na sua partida, com o Brasil conseguindo a classificação pelos critérios de desempate.

Nesse momento, o Brasil conta com um saldo de gols negativo, enquanto o México está zerado. Se empatar sua partida, o Brasil precisa torcer que Marrocos derrote o México por dois ou mais gols. Também existe a possibilidade de o Brasil avançar caso iguale o México no saldo, mas termine a fase de classificação com mais gols marcados, ficando à frente no critério de desempate.

Esses são os cenários para o Brasil se classificar dentro do próprio grupo. A seleção também pode avançar às oitavas como um dos quatro melhores terceiros colocados. No momento, com a tabela atualizada, o Brasil avançaria com a segunda melhor campanha dentre os terceiros.

Uma vitória contra a Espanha, independentemente do resultado de Marrocos x México, deve classificar o Brasil nesse terceiro critério. No entanto, se perder seu próximo confronto, os europeus superam a pontuação da seleção e eliminam os comandados de Ramon.

Na edição deste ano, a seleção brasileira conta com um elenco defasado em relação às grandes estrelas. Nomes como Endrick, Estêvão, Andrey Santos, entre outros, não foram convocados por Ramon Menezes, já que estão em meio às disputas das competições europeias e não seriam liberados por seus clubes.

Na última Copa do Mundo sub-20, disputada em 2023 e também sob o comando de Ramon, o Brasil caiu nas quartas de final, diante de Israel, na prorrogação. A competição disputada na Argentina teve o Uruguai como campeão, ao derrotar a Itália na decisão, em La Plata.

CENÁRIOS PARA O BRASIL SE CLASSIFICAR ÀS OITAVAS DE FINAL DO MUNDIAL SUB-20

Se vencer a Espanha: México não pode vencer Marrocos

Se empatar com a Espanha: México precisa perder para o Marrocos e Brasil ter um saldo de gols superior

Se terminar na terceira posição do Grupo C: Ter uma das quatros melhores campanhas dentre os terceiros na fase de grupos

