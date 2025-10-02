'Reação rápida': comentaristas exaltam vitória do Palmeiras sob pressão

O Palmeiras não perdeu tempo para dar resposta em campo e atropelou o Vasco por 3 a 0 no Allianz Parque, afirmaram Danilo Lavieri e Fabíola Andrade, no Fim de Papo.
Para Lavieri, a equipe mantém uma característica decisiva: reagir sem demora às adversidades. Segundo Fabíola Andrade, a atuação foi emblemática, considerando a fase do Vasco e a pressão vivida pelo elenco.
Lavieri: Reagir rápido é fundamental no Brasileiro
O Palmeiras não tem tempo de luto: foi eliminado pelo Corinthians, teve bomba na academia de futebol, protesto, pedido de cabeça do Abel, do Anderson Barros, ganhou do Ceará de virada. O Palmeiras agora perdeu do Bahia. 3 a 0 no Vasco, que vinha no seu melhor momento da temporada. O Palmeiras reage rápido aos problemas e num campeonato de pontos corridos isso é muito fundamental.
Danilo Lavieri
Domi: Momento do Vasco aumenta tamanho da vitória
Olha o tamanho dessa vitória: é um Vasco que veio de um empate contra o Flamengo venceu o Cruzeiro e que chegou para esse jogo com sete partidas de invencibilidade.
Domitila Becker
Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte
Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:
Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)
Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)
Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)
Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)
Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)
Confira os horários das lives do UOL Esporte
08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.
08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia
14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e Lucas Musetti revelam os bastidores do mundo da bola.
O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.