Neymar tem espaço além do Santos? Comentaristas discordam

Diante das lesões e do desempenho aquém do esperado no Santos na temporada, Neymar receberá propostas para deixar o clube em 2026? No Fim de Papo, Danilo Lavieri e Domitila Becker debateram o tema.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, disse que o clube quer a permanência de Neymar para 2026, e afirmou que o desejo do jogador deve ser preponderante para que ele permaneça no fim do ano, mesmo que receba outras propostas.

Lavieri: Times top do Brasil não gostariam de ter Neymar hoje

Nem time top do Brasil hoje gostaria do Neymar. Então, vamos ver os times que estão brigando [pelo título brasileiro]: Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Você acha que algum desses três ia querer receber o Neymar? Jamais.

Acho que talvez um time de zona intermediária de tabela, o Fluminense ou o Atlético Mineiro, talvez o São Paulo olharia e falaria: 'manda o Neymar para ver o que vai acontecer'.

Danilo Lavieri

Domi: Times gostariam de ter Neymar pelo dinheiro

Tem time que gostaria de ter o Neymar para trazer marketing, para trazer dinheiro de patrocinador. [...] O Neymar tem todas as publicidades. Eu abro um vídeo aqui no YouTube, o cara está lá. Isso ninguém pode negar: ele traz dinheiro. Imagina o Neymar no Vitória, no Juventude, no Fortaleza, no Sport, em um time que não está lutando lá na parte de cima da tabela. Óbvio que teria espaço. O problema é se o Neymar vai querer.

Domitila Becker

O que Marcelo Teixeira disse:

O objetivo continua: é o Neymar completar o ciclo deste ano, visando à Copa do Mundo. Queremos preparar o Neymar porque o Brasil, e não o Santos, precisa do Neymar bem. E ele está consciente disso. Ele não tem mais 20 anos. Tem 33. [...] Ele está no processo de recuperação. É cedo para falar sobre renovação, sobre mais seis meses. Isso se resolve rápido. Temos uma boa relação com Neymar, com Neymar pai, com estafe, ele quer ficar. O mercado reage naturalmente, mas, acima de tudo ele tem a vontade de permanecer no Santos.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos, à GE TV

Sim [corre risco de rebaixamento. É o primeiro time ali perto da zona do rebaixamento, tem 28 pontos. O Juventude, 23 -- são 5 pontos que separam. É uma boa diferença, mas é lógico que corre risco, tem muito campeonato ainda pela frente, essa foi a 26ª rodada. Esse resultado foi horrível para o Santos, principalmente porque o Grêmio está em uma situação mais confortável.

Fabiola Andrade

O Palmeiras não tem tempo de luto: foi eliminado pelo Corinthians, teve bomba na academia de futebol, protesto, pedido de cabeça do Abel, do Anderson Barros, ganhou do Ceará de virada. O Palmeiras agora perdeu do Bahia. 3 a 0 no Vasco, que vinha no seu melhor momento da temporada. O Palmeiras reage rápido aos problemas e num campeonato de pontos corridos isso é muito fundamental.

Danilo Lavieri

O Corinthians foi prejudicado, muito prejudicado pela arbitragem. Não achei que foi pênalti. Já teve a polêmica de o pênalti ter sido marcado depois do tempo que a gente imaginava de acréscimo. O pênalti não teve o impacto o suficiente. Foi um puxão ali que o Bruno Henrique se aproveitou, sentiu a camiseta, o uniforme puxar um pouquinho, desabou na área.

Danilo Lavieri

