Neymar publica fotos de treino na academia em meio à recuperação de lesão

Neymar segue ativo no processo de recuperação de uma lesão muscular na coxa direita. Nesta quinta-feira, o atacante trabalhou na academia do CT Rei Pelé e realizou exercícios de fortalecimento físico, auxiliado pelos profissionais do Santos.

O craque está em tratamento de uma contusão no músculo reto femoral da coxa direita. O camisa 10 teve o problema físico constatado no último dia 19 de setembro.

O Santos ainda não definiu nenhuma data de retorno para o astro, mas ele deve ficar longe dos gramados por cerca de um mês. Assim, há a expectativa de que o jogador volte entre o final de outubro e o início de novembro.

Neymar se dedicando para voltar a reforçar o Santos o mais rápido possível. O astro também tem compartilhado, diariamente, registros do tratamento com seu estafe pessoal nos stories do Instagram.

O camisa 10 retornou ao Santos em fevereiro deste ano e tem sido assombrado por lesões. O atacante soma 21 partidas pelo Peixe, com seis gols e três assistências, e tem contrato com o clube até dezembro de 2025.

Neymar em treino na academia nesta quinta-feira (Foto: Reprodução/Instagram @neymarjr)

Números de Neymar pelo Santos

21 jogos (17 como titular)

6 gols marcados

3 assistências

Situação do Santos no Brasileiro

Com o empate contra o Grêmio, o Santos segue beirando a zona do rebaixamento. A equipe de Juan Pablo Vojvoda está na 16ª colocação, com 28 pontos, cinco a mais que o Juventude, que abre o Z4. A diferença para o primeiro da zona da degola, no entanto, pode diminuir caso o Vitória (18º, com 22) supere o Ceará, em casa, nesta quinta-feira.

Santos: 16º colocado, com 28 pontos (sete vitórias, sete empates e 11 derrotas)

Próximos jogos do Santos

Ceará x Santos (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(27ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 05 de outubro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)