'VAR está mudando a regra do futebol com micropênaltis', afirma Ceretta

Em participação no De Primeira, do Canal UOL, o ex-árbitro e comentarista Guilherme Ceretta afirmou que o VAR está "mudando a regra" do futebol no Brasil em relação à marcação de penalidades.

Ceretta criticou o pênalti assinalado para o Inter contra o Corinthians, ontem, no Beira-Rio. Para ele, a CBF precisa reconhecer que a arbitragem do Brasileirão está ruim e agir rápido.

Já está todo mundo no limite com a arbitragem. Ninguém aceita mais uma interpretação errada. Já são N rodadas e se a gente mensurar aqueles 99% de acerto que a CBF fala, aquilo lá é uma piada. Então, nós temos que ser honestos que não está bom, temos que melhorar. Com essa marcação de micropênaltis, a gente vai acabar tendo problemas e mais polêmicas.

Guilherme Ceretta

A gente está mudando a regra, deixando uma regra no futebol brasileiro diferente do mundo, porque nós usamos o VAR de forma inadequada, agora vamos começar a interpretar quando não causa impacto, vamos acabar marcando. Isso aí é ruim pra todo mundo, principalmente pra nós que analisamos os jogos e não sabemos qual é o critério que vai ser adotado.

Guilherme Ceretta

CBF quer acabar com 'micropênaltis'

De acordo com o colunista Paulo Vinícius Coelho, a CBF admite que houve um aumento de "micropênaltis" no Brasileirão. A ideia da entidade é implementar mudanças no VAR para 2026.

A CBF entende que ela tem que trabalhar nos micropênaltis. Foi uma coisa que eu ouvi de dentro da Comissão de Árbitros: micropênalti. Ninguém gosta do micropênalti. E o pênalti de ontem foi micropênalti.

Paulo Vinícius Coelho

A CBF entende que houve pênalti porque o Cacá puxa e porque isso muda o ritmo da jogada, mas entende que existe um tipo de micropênalti que o VAR tem marcado. E como é que ela vai coibir o micropênalti? Ela vai mudar o VAR. A partir do ano que vem, quem vai estar no VAR são árbitros FIFA. Ou árbitros FIFA ou ex-árbitros FIFA que têm a noção do que é para marcar e do que não é para marcar.

Paulo Vinícius Coelho

O conflito é da Leila com o Palmeiras. O conflito é da Leila com Palmeiras e a Leila vai dizer que não tem conflito porque a Crefisa não é mais patrocinadora do Palmeiras.

Paulo Vinícius Coelho

