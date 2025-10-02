Memphis de volta contra o Mirassol? Veja o que pensa Dorival no Corinthians

Após o empate de 1 a 1 contra o Internacional, nesta quarta-feira, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, Dorival Júnior foi questionado se Memphis Depay estará à disposição do Corinthians no próximo jogo, diante do Mirassol. O técnico, porém, deixou em aberto.

Dorival confirmou a volta do atacante Yuri Alberto, que estava suspenso, mas disse que "prefere esperar a situação" do holandês. Memphis se recupera de uma edema na coxa direita e iniciou na última terça-feira a fase de transição física no gramado.

"Prefiro esperar a situação do Memphis. O Yuri com certeza estará em condições, estava suspenso. Espero uma equipe recuperada para um jogo importante", disse Dorival.

Mudança na zaga

Na escalação do Corinthians, surpreendeu a saída do zagueiro João Pedro Tchoca para a entrada de Cacá. O jovem teve boa atuação na última partida, contra o Flamengo, apesar da derrota de 2 a 1.

Segundo Dorival, a mudança se deu por questões físicas. "O desgaste que o Tchoca teve foi acima do normal. Sabíamos que ele teria dificuldades no jogo de hoje. Confio no Cacá, fez uma boa partida, se comportou bem. São dois jogadores que vêm entrando e dando conta do recado", disse.

DM cheio

Além de Memphis, Dorival vive a expectativa de contar com mais dois retornos diante do Mirassol: o zagueiro André Ramalho, que se recupera de um estiramento na coxa, e o volante Charles, com dores no joelho direito.

Já os meio-campistas Rodrigo Garro e André Carrillo seguem entregues ao departamento médico.

Situação na tabela

Com o empate, o Corinthians saltou uma posição e agora ocupa o 13º lugar da tabela, com 30 pontos conquistados. Até aqui, são sete vitórias, nove empates e dez derrotas em 25 rodadas.

Próximo jogo do Corinthians